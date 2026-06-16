快訊

台積電收高25元 續推台股收412點

婉拒監委提名 謝政達：原想盡一己之力、認同廢監院主張

開公車兼帶貨？司機停路邊買刈包 下秒乘客「集體跟上」她看傻

聽新聞
0:00 / 0:00

美憂中俄軍情機構利用 援引出口管制法限制AI新模型

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國商務部長盧特尼克。中央社
美國商務部長盧特尼克。中央社

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）要求Anthropic限制其最新人工智慧（AI）模型使用對象，憂心恐被中國、俄羅斯軍情人員利用，專家表示這是商務部首次動用這項權力。

路透社今天取得的信件顯示，盧特尼克在致Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）信中提及前述風險，命令停止向全球各地及無論何處的所有外籍人士輸出Fable 5和Mythos 5這兩款新AI模型。

川普政府1名官員表示，Anthropic高層技術人員今天赴商務部與官員會商解決方案。

由於事涉重大安全，政府要求確保這些模型不會被用來危害美國，而Anthropic則力推恢復其頂級模型的存取權限。目前Mythos和Fable頂級模型已在12日全面下架。

知情人士透露，盧特尼克持續介入此事並與Anthropic定期通話。阿莫戴和盧特尼克均將出席在法國舉行的G7峰會，雙方或將在此案溝通期間當面交流。

國家網路安全總監凱恩克洛斯（Sean Cairncross）今天也出席在商務部舉行的工作層級會議。

Anthropic先前表示，政府認為存在一種繞過安全護欄或「越獄」方式，可讓Fable 5被用於發現軟體漏洞。Anthropic補充，這個漏洞僅可發現「輕微」安全缺陷，其他公開可取得的模型，同樣能找到類似問題。

川普政府與Anthropic的關係今年稍早出現裂痕，起因是Anthropic拒絕允許美國軍方將其AI模型用於國內監控及完全自主武器系統，川普政府隨後將其列入國家安全黑名單。

這家位於舊金山的AI新創公司、已秘密提交首次公開募股（IPO）申請。知情人士表示，Anthropic在發布前曾與政府合作測試Fable 5，並獲得政府部署許可。

商務部在致Anthropic的信件表示，依2018年出口管制改革法案（2018 Export Control Reform Act）所授權力，就美國國家安全至關重要的新興技術實施管制。據出口管制專家表示，這是商務部首次動用這項權力。

信中表示，商務部將要求對這批AI模型的出口（或轉讓給在美外籍人士）進行許可審查，並警告若未能遵守相關規定，將面臨「即時刑事和民事處罰」。

然而，出口管制專家指出，AI模型通常並非以「出口」方式實施，而是透過遠端存取部署，現行出口管制法規並不涵蓋此類方式，這引發外界對商務部是否具有採取此類行動的法律質疑。

逾80名網路安全主管及專家昨天聯名支持Anthropic立場，包括輝達（Nvidia）和奧多比（Adobe）在內的多家大型企業領袖，以公開信呼籲川普政府解除對Anthropic的限制。

延伸閱讀

Anthropic新AI模型 商務部喊禁

國安顧慮 Anthropic停用兩大模型 白宮要求限制外國用戶使用

美伊停戰、AI軍備競賽助攻 費半創新高後五大看點

OpenAI與Anthropic雙巨頭慘被卡？美國監管狂查健康與未成年資料 美股竟照樣狂飆

相關新聞

美日菲三國聯手在印太布局！台灣該如何應對？

印太「網格化防禦」與供應鏈戰略：美日菲的產業地緣學，台灣該如何應對？

美憂中俄軍情機構利用 援引出口管制法限制AI新模型

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）要求Anthropic限制其最新人工智慧（AI）模型使用對象，憂心恐...

美伊協商新變數？伊朗暗示未來要對荷莫茲海峽船舶收費

美國與伊朗預定19日簽署延長停戰並重啟荷莫茲海峽的諒解備忘錄（MOU），儘管美國總統川普宣布荷姆茲海峽將重新開放且「永久免通行費」，但伊朗15日暗示計劃根據還沒具體說明的服務，對行經荷莫茲該海峽船舶收取費用，成為美伊後續協商的最新變數。

印尼規模6.7強震襲蘇拉威西島！劇烈搖晃逾1分鐘 暫無傷亡通報

路透16日報導，印尼氣象氣候及地球物理局（BMKG）表示，印尼蘇拉威西島（Sulawesi）16日發生規模6.7地震，震央位於中蘇拉威西省（Central Sulawesi）首府帕盧（Palu）東南方約42公里處，震源深度10公里。BMKG表示，此次地震沒有引發海嘯風險。

印尼蘇拉威西島發生6.7強震 無海嘯風險

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）表示，印尼蘇拉威西島（Sulawesi）今天發生規模6.7地震

一個美國兩種世界 SpaceX破兆美元富豪與普通勞工

6月10日，美國勞工統計局公布一組讓上班族心情沉重的數字：能源價格飆升，已經吃掉美國普通勞工過去一年半累積的薪資漲幅。兩天後，另一組數字照亮了完全不同的世界：SpaceX掛牌，創辦人馬斯克的身家一舉跨過1兆美元門檻，成為全球首位兆美元富豪。 這兩件事放在同一周發生，幾乎是當前美國經濟的縮影。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。