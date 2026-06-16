美憂中俄軍情機構利用 援引出口管制法限制AI新模型

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）要求Anthropic限制其最新人工智慧（AI）模型使用對象，憂心恐被中國、俄羅斯軍情人員利用，專家表示這是商務部首次動用這項權力。

路透社今天取得的信件顯示，盧特尼克在致Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）信中提及前述風險，命令停止向全球各地及無論何處的所有外籍人士輸出Fable 5和Mythos 5這兩款新AI模型。

川普政府1名官員表示，Anthropic高層技術人員今天赴商務部與官員會商解決方案。

由於事涉重大安全，政府要求確保這些模型不會被用來危害美國，而Anthropic則力推恢復其頂級模型的存取權限。目前Mythos和Fable頂級模型已在12日全面下架。

知情人士透露，盧特尼克持續介入此事並與Anthropic定期通話。阿莫戴和盧特尼克均將出席在法國舉行的G7峰會，雙方或將在此案溝通期間當面交流。

國家網路安全總監凱恩克洛斯（Sean Cairncross）今天也出席在商務部舉行的工作層級會議。

Anthropic先前表示，政府認為存在一種繞過安全護欄或「越獄」方式，可讓Fable 5被用於發現軟體漏洞。Anthropic補充，這個漏洞僅可發現「輕微」安全缺陷，其他公開可取得的模型，同樣能找到類似問題。

川普政府與Anthropic的關係今年稍早出現裂痕，起因是Anthropic拒絕允許美國軍方將其AI模型用於國內監控及完全自主武器系統，川普政府隨後將其列入國家安全黑名單。

這家位於舊金山的AI新創公司、已秘密提交首次公開募股（IPO）申請。知情人士表示，Anthropic在發布前曾與政府合作測試Fable 5，並獲得政府部署許可。

商務部在致Anthropic的信件表示，依2018年出口管制改革法案（2018 Export Control Reform Act）所授權力，就美國國家安全至關重要的新興技術實施管制。據出口管制專家表示，這是商務部首次動用這項權力。

信中表示，商務部將要求對這批AI模型的出口（或轉讓給在美外籍人士）進行許可審查，並警告若未能遵守相關規定，將面臨「即時刑事和民事處罰」。

然而，出口管制專家指出，AI模型通常並非以「出口」方式實施，而是透過遠端存取部署，現行出口管制法規並不涵蓋此類方式，這引發外界對商務部是否具有採取此類行動的法律質疑。

逾80名網路安全主管及專家昨天聯名支持Anthropic立場，包括輝達（Nvidia）和奧多比（Adobe）在內的多家大型企業領袖，以公開信呼籲川普政府解除對Anthropic的限制。