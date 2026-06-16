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印尼規模6.7強震襲蘇拉威西島！劇烈搖晃逾1分鐘 暫無傷亡通報
路透16日報導，印尼氣象氣候及地球物理局（BMKG）表示，印尼蘇拉威西島（Sulawesi）16日發生規模6.7地震，震央位於中蘇拉威西省（Central Sulawesi）首府帕盧（Palu）東南方約42公里處，震源深度10公里。BMKG表示，此次地震沒有引發海嘯風險。
美聯社報導指出，地震發生引發強烈搖晃，持續超過1分鐘。截至目前為止，尚未立即傳出災損或人員傷亡資訊。
印尼位於多條地震斷層交會帶，地震及火山活動相當頻繁。「X」帳號「GeoShake | Community Seismic Network」指出，蘇拉威西島廣泛地區可能都有震感，該地區過去30天內共記錄到42起地震，此次規模6.7地震為其中最大的一起。當局也提醒帕盧及周邊地區居民留意餘震，在搖晃完全停止前保持警戒。
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