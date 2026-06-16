印尼規模6.7強震襲蘇拉威西島！劇烈搖晃逾1分鐘 暫無傷亡通報

6月10日，美國勞工統計局公布一組讓上班族心情沉重的數字：能源價格飆升，已經吃掉美國普通勞工過去一年半累積的薪資漲幅。兩天後，另一組數字照亮了完全不同的世界：SpaceX掛牌，創辦人馬斯克的身家一舉跨過1兆美元門檻，成為全球首位兆美元富豪。 這兩件事放在同一周發生，幾乎是當前美國經濟的縮影。

2026-06-16 11:30