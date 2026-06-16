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小馬可仕赴俄出席峰會 與普亭討論能源與糧食安全

中央社／ 馬尼拉16日專電

菲律賓總統小馬可仕明天起將赴俄羅斯喀山市，出席為期2天的東協-俄羅斯紀念峰會，並準備與俄羅斯總統普亭舉行雙邊會談，聚焦糧食安全、能源安全及其他雙邊合作議題。

東協-俄羅斯紀念峰會將於17日至18日在喀山市（Kazan）舉行。小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）以今年東協輪值主席身分，與普亭（Vladimir Putin）共同主持峰會相關討論，紀念東協與俄羅斯建立對話關係35週年。

峰會預計通過「2026喀山宣言」（Kazan Declaration2026）及「2026年至2030年東協－俄羅斯全面行動計畫」，作為未來合作藍圖。

此行將是小馬可仕就任總統後首次訪問俄羅斯。

菲律賓總統府16日召開記者會，由外交部助理部長兼東協事務發言人殷比瑞（Dominic Xavier Imperial）說明行程。根據記者會的文字記錄，紀念峰會將檢視東協與俄羅斯戰略夥伴關係進展，並討論能源與糧食安全、科技合作、貿易投資、觀光、教育、文化交流及民間往來等合作領域。

今年也適逢菲律賓與俄羅斯建交50週年。殷比瑞表示，小馬可仕與普亭將在峰會場邊舉行雙邊會談，討論糧食與能源安全議題，並就區域及國際局勢交換意見。

殷比瑞指出，菲俄合作不僅涉及糧食與能源等議題，也涵蓋反恐、跨國犯罪防制及執法機關能力建設等非傳統安全領域，包括情報共享、執法人員培訓，以及打擊毒品擴散等合作。

在社會文化合作方面，雙方合作領域則包括氣候變遷、公共衛生及災害管理。

殷比瑞強調，相關合作有助菲律賓提升因應新興挑戰的能力，最終將使得菲律賓民眾受益。

此外，殷比瑞也提到，菲俄觀光往來近年持續成長，2024年菲律賓接待超過3萬名俄羅斯旅客，創下歷來最高紀錄。

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