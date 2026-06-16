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砸3000億美元換伊朗簽署初步和平協議？川普怒斥「假新聞」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普15日抵達法國艾維安參加G7峰會時向記者揮手。美聯社
美國總統川普15日抵達法國艾維安參加G7峰會時向記者揮手。美聯社

美國與伊朗15日宣布達成初步和平協議。伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr News）此前引述消息人士搶先曝光草案內容，其中一項條款提到「美國及其盟友將提出總額至少3000億美元的重建計畫」。不過，美國總統川普15日試圖淡化相關說法，強調有關美國將支付伊朗巨額重建資金的報導是「假新聞」。

國會山報報導，川普在自家社群平台Truth Social發文表示：「伊朗已同意永遠不擁有核武器！另外，關於美國將支付伊朗3億美元的報導是假新聞，是那些愚蠢民主黨人散布的！！！」

連結：https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116756674797972374

尚不清楚川普貼文中的「3億美元」是否為筆誤。《國會山報》已向白宮尋求回應。不過，川普之所以出面反駁，是因為一名美國官員15日稍早向媒體表示：「我們討論了解凍資金、解除制裁的可能性，以及規模達3000億美元、用於重建伊朗的大型基金，而所有措施都將與伊朗的履約情況掛鉤。」

美國副總統范斯接受CBS News訪問時，似乎也證實相關可能性。被問及3000億美元伊朗重建計畫時，范斯表示：「只要他們履行自身義務，就有機會取得這類資金，資金來源將由波灣合作聯盟（Gulf Coast Coalition）提供。」

國會山報指出，范斯所指的應是波斯灣合作委員會（Gulf Cooperation Council，GCC），成員包括巴林、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國。紐約時報先前引述一名伊朗官員及一名外交人士報導，美伊協議內容包含設立一項規模3000億美元的伊朗重建投資基金。

不過，多名美國資深官員也向媒體表示，雙方以數位方式簽署的諒解備忘錄（MOU）僅是第一步，真正的技術性談判將於本周稍晚展開，並由范斯主導。

伊朗 川普 假新聞

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