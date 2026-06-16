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歐盟加強對俄羅斯施壓 新增81個制裁對象

中央社／ 布魯塞爾15日專電
歐盟理事會今天宣布，對俄羅斯新增81個制裁對象。（路透）
歐盟理事會今天宣布，對俄羅斯新增81個制裁對象。（路透）

歐盟理事會今天宣布，對俄羅斯新增81個制裁對象。被制裁對象主要涉及能源收入、軍工複合體、政治宣傳與人權侵犯行為。

根據歐盟理事會發布新聞稿，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）指出，新的制裁措施是加強對俄羅斯的壓力，迫使其結束戰爭。這些措施直擊俄羅斯軍工複合體、影子艦隊，以及為莫斯科對歐混合戰提供支持的網絡。

她說，第21輪制裁方案正在籌備中，每一項措施都在壓縮俄羅斯的空間。數據說明了一切，西方的制裁估計已讓俄羅斯損失了1兆至1.3兆歐元（約新台幣36.5兆元至47.5兆元），正逐步瓦解俄羅斯戰爭經濟的根基。

這次新增制裁的81個對象，分別為34名個人與47家實體。

歐盟理事會重申，對烏克蘭在國際公認邊界內的獨立、主權和領土完整，給予持續、堅定且毫不動搖的支持。歐盟將繼續與志同道合的夥伴及盟友協調，向烏克蘭及其人民提供全面的政治、財政、經濟、人道主義、軍事和外交支持。

歐盟理事會強調，歡迎為結束戰爭而持續進行的外交努力，全力支持烏克蘭談判。同時，敦促俄羅斯同意全面、無條件且立即停火，並進行有意義的談判以實現公正持久的和平。

俄羅斯 歐盟 莫斯科

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