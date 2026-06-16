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川普用3,000億美元換終戰、伊朗遵守核協議？美基金方案曝光

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川普用3,000億美元換終戰、伊朗遵守核協議？美基金方案曝光

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普政府傳出考慮解除制裁並設立3,000億美元的大型投資基金，作為推動美伊和平協議與核協議的一部分。路透
川普政府傳出考慮解除制裁並設立3,000億美元的大型投資基金，作為推動美伊和平協議與核協議的一部分。路透

川普政府正考慮成立一筆規模高達3,000億美元的伊朗投資基金，作為結束戰爭與推動核協議的誘因之一。知情人士透露，這筆基金的前提是，德黑蘭必須接受包含核協議在內的最終和平方案，並遵守預計周五在瑞士正式簽署的諒解備忘錄。

一名美方高階官員表示，除了分階段解除制裁外，華府也討論設立一筆3,000億美元用來重建伊朗的大型基金。一名了解談判內容的人士指出，該基金的成立還需滿足停火延長60天、荷莫茲海峽重新開放，以及後續核談判取得進展等條件。

這位知情人士補充說，這筆基金並非來自各國政府，而是吸引有意投資伊朗的企業參與。伊朗擁有約9,000萬人口及豐富能源資源，歐洲、亞洲及美國企業均對投資伊朗展現興趣。

不過，這項龐大財務誘因一直是談判中的爭議焦點，批評人士認為規模甚至超過歐巴馬時期伊朗核協議的利益安排。

美方強調，自相關文件簽署以來，尚未有任何資金流入伊朗。未來解除制裁、解凍海外資產及開放投資資金，都將分階段進行，並與核談判進展及最終協議掛鉤。美方初期也可能提供部分小規模財務鬆綁措施，作為建立互信的手段。

美方官員暗示，未來是否允許伊朗動用更大規模資金，決定標準會較為主觀，而非基於具體的量化基準。

根據雙方協議，伊朗與美國已同意處理濃縮鈾庫存，最低要求是在國際原子能總署（IAEA）監督下，將所有濃縮鈾就地稀釋。目前伊朗擁有超過9,000公斤濃縮鈾庫存，其中約440公斤已接近武器級濃度。

伊朗 川普 荷莫茲海峽

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