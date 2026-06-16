美伊達成諒解備忘錄 美官員：還不到時候撤軍

美伊已簽署諒解備忘錄，不過仍將針對伊朗核子項目進行談判，有美國資深官員指出，美伊之間已經取得很多諒解（understandings），就看能不能在接下來2到3周的時間轉換成實際的協議。

官員並表示，在伊朗履行承諾，且雙方達成最終協議之前，美軍不會在區域撤軍。美國總統川普15日表示，擬在19日之後公布諒解備忘錄的文字內容。

美國資深政府官員15日向媒體證實，川普、副總統范斯與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）已簽署一項諒解備忘錄，該備忘錄維持績效導向的元素，要求伊朗拿出實際成果之後，美國才願意解除對伊朗的經濟制裁，並提供經濟援助。

官員指出，美伊在備忘錄中討論到的內容，包括解凍被凍結的伊朗資產、解除經濟制裁，以及3000億美元的重建基金。不過，官員表示，美國不會光因為伊朗出席某會議，或者解封荷莫茲海峽就給錢，而是伊朗必須證明他們不會再追求核武，也不會在暗地裡這麼做。

官員表示，美伊接下來30天將直接討論核子項目等議題，並表示，美國對伊朗實施的經濟制裁行動大獲成功，伊朗經濟因此陷入困境，急於獲得緩解，盼美方能找到方法，儘速與伊朗達成協議，否則川普手上還有很多工具可以向伊朗施壓。

官員表示，接下來2到3周的時間，將考驗美伊之間取得的諒解能否轉換成實際的協議。

至於美軍是否規畫撤軍？官員指出，美國自2月以來已經在區域部署大量的軍力，期待能夠降低部署，但還不到時候；官員表示，美國希望看到伊朗履行承諾，同時希望看到伊朗在最終協議中同意在區域減軍。

而美伊之間簽署的備忘錄內容，川普15日出席七大工業國集團（G7）峰會，川普在與法國總統馬克宏見面、受訪時表示，計畫在19日之後很快對外公布。