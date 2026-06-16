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美伊19日舉行簽署儀式 川普：可能參加、可能不參加

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(歐新社)
美國總統川普。(歐新社)

美國總統川普日前宣布美伊已達成協議，將開放荷莫茲海峽，有美國資深官員15指出，美伊已簽署一項合作諒解備忘錄（MOU），不過該官員表示，荷莫茲海峽恢復正常需要時間。

至於美伊代表預料19日在瑞士舉行簽署儀式，川普表示，他有可能參加，有可能不參加，不過副總統范斯將專門為了簽署儀式飛到歐洲。

川普政府一位資深官員15日表示，川普、范斯與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）已簽署諒解備忘錄，以結束美伊衝突。

該官員指出，諒解備忘錄提供雙方談判和互動的架構，只要伊朗在核子項目上願意與美國合作、確認伊朗沒有打造核武，也沒有在中東地區資助激進主義和恐怖主義，美國就會透過解除經濟制裁和其他經濟手段來歡迎伊朗回到世界經濟。

官員說，「如果伊朗願意表現像個正常國家，美國就願意對待他們像個正常國家。」

川普15日抵達法國，出席七大工業國集團（G7）峰會，川普與法國總統馬克宏見面時表示，他很高興與伊朗簽署協議，指荷莫茲海峽已經部分開放；川普指出，現在還在清除荷莫茲海峽上的水雷，不過有船隻已經在海峽上通行；川普表示，荷莫茲海峽到了19日就會完全開放。

不過美國資深官員表示，雖然美伊簽署的備忘錄要求立即開放荷莫茲海峽、解除海上封鎖，但實際上需要一點時間來清除水雷；官員也表示，不同船隻有不同的風險評估，有些船現在就準備出發，有些船則還在觀望，希望在接下來幾天到幾周的時間看到更穩定的情況。

官員指出，大家會看到海峽的交通大幅提升，並慢慢恢復到正常狀況，不過他認為說，一到兩周的時間還不足以讓海峽恢復正常。

至於川普是否會參加簽署儀式，川普15日沒有把話說死，稱他到時已經離開法國，並表示，他有可能參加，有可能不參加；川普指出，范斯將為了簽署儀式專門飛到歐洲。

有資深官員表示，川普鼓勵范斯親自處理與伊朗的談判，范斯也抓住機會這麼做。

川普 美伊 中東

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