澤倫斯基、普亭 同日與川普通話

烏克蘭總統澤倫斯基十四日和美國總統川普通話，討論俄烏及美伊戰爭情勢。基輔形容此一在川普八十歲大壽當天的通話「具實質意義和內容」。克里姆林宮也說，俄羅斯總統普亭同日致電川普，討論川普特使即將訪俄等議題。

澤倫斯基顧問利特溫說，上述通話涉及生日祝福、外交到戰爭與和平議題，歷時約卅、卅五分鐘。澤倫斯基十四日晚間說，他向川普簡介烏俄戰場現況。

克宮幕僚鄂夏柯夫也說，「雙普」這次通話聚焦美伊初步和平協議，歷時五十五分鐘，氣氛「友好且坦誠」；川普提到，該協議「即將達成」；雙普同意，目前密切參與美伊事務的美國中東特使威科夫與川普女婿庫許納很快將訪俄。

俄軍十五日對基輔市等烏克蘭多地發動大規模空襲。澤倫斯基指稱，已造成十一人喪生、五十三人受傷；烏克蘭空軍也指稱，俄軍共發射七十枚飛彈及六一一架無人機，主要鎖定基輔攻擊。

基輔市長克里契科說，基輔知名東正教建築群基輔洞窟修道院內聖母安息主教座堂遭火舌吞噬；基輔洞窟修道院園區內失火。該修道院園區象徵烏克蘭精神與文化歷史，烏克蘭總理思維里登科批評，「這是對我國人民和文化遺產的殘酷攻擊」。