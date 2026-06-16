G7峰會現場 成美國與盟友壓力測試

紐約時報十四日分析，美國總統川普十五日抵法國七大工業國集團（Ｇ７）峰會會場，面對的是美國與盟友關係的壓力測試。這原是民主富國協調一致立場的場合，Ｇ７如今更像川普外交風格及盟友耐性的正面碰撞。

自川普第二任以來，歐洲盟友對美疑慮快速加深。他對伊朗開戰使全球經濟為之震動；他對北約（ＮＡＴＯ）盟友態度冷淡，使美國對歐洲安全的承諾蒙上陰影；他放話拿下丹麥海外領土格陵蘭，使歐洲領袖愈來愈難以視美國為理所當然的夥伴。在氣候和安全等關鍵議題上，部分歐洲官員甚至開始視美國為風險來源。

美國喬治城大學教授凱強說，川普第二任一開始，美國盟友大致採取「咬牙忍耐且對川普保持友善」的策略；但格陵蘭與伊朗形成雙重衝擊，使盟友轉向「能合作就合作，但必要時必須說不」的策略；二○○三年入侵伊拉克推翻海珊的戰爭雖造成嚴重分歧，卻未動搖北約或Ｇ７的根基。如今Ｇ７內部已沒有一致答案。

不過，這不代表Ｇ７盟友完全無法合作。俄烏和美伊戰爭仍未結束，荷莫茲海峽牽動全球能源供應；人工智慧（ＡＩ）恐衝擊勞工，各國也面臨監管ＡＩ的壓力。只是對輪值主席國法國而言，本屆峰會的目標已不如過去宏大。法國總統馬克宏最現實的挑戰是避免峰會失控，以免川普像去年六月加拿大Ｇ７峰會般提前離席。