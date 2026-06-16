Ｇ７峰會 川普揚言課法香檳100%關稅

七大工業國集團（Ｇ７）峰會自十五至十七日在法國東部濱利曼湖（又稱日內瓦湖）的小鎮艾維安舉行。有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，隨著美伊達成初步和平協議，與會領袖將向美國總統川普道賀。

幾位歐洲國家官員說，由於美伊官員均表示，直到十九日簽署，該協議的文本才會公布。因此與會領袖和川普會面及一對一私下交談時，很可能向他打聽更多細節，例如伊朗對核計畫的承諾；與會領袖將向川普強調，他們準備好派部隊及機艦協助支援重開荷莫茲海峽（下稱海峽）。

東道主法國總統馬克宏十五日表明，荷蘭和Ｇ７國家：法國、英國及義大利準備好帶領一項長期且持續重開海峽的任務，可能在二或三天內部署；他並重申，在收「過路費」下重開海峽將違反國際法。他同日預告，與會領袖十六日將討論該協議的「預期結果」，以檢視該協議帶來的影響與對黎巴嫩的支持。

英法義與德國十四日也在聯合聲明表示，準備好解除對伊朗的相關制裁，只要伊朗核計畫有明確且可驗證的步驟。

然而，紐約郵報十五日報導，川普在赴艾維安出席該峰會前受訪時，揚言對法國輸美葡萄酒及香檳徵百分之百關稅，除非法國取消對Google等美國科技巨擘徵數位服務稅。對此，馬克宏同日說，法美領袖將進行「有禮貌但堅定」的討論。

法新社十四日則引述高官報導，川普與烏克蘭總統澤倫斯基十六日都將出席Ｇ７工作會議，但雙邊會談尚未排入行程。

另外，大批示威者湧入瑞士日內瓦，對該峰會表達不滿。根據警方估計，人數約兩萬人，大致上和平有序。但約六百名自稱「黑色集團」、穿黑衣的激進人士也現身。

示威者來自幾十個不同團體，高舉寫著「拒絕Ｇ７與一切帝國主義聯盟」及「終結Ｇ７」的標語；有激進人士向警察丟擲石塊、瓶子及鞭炮，警方發射催淚瓦斯與水砲驅散。

日內瓦與艾維安均在濱利曼湖畔，但分別在瑞士及法國境內，兩地相距約四十公里，這使瑞士當局幾周來一直嚴陣以待，在瑞、法邊境部署四千名軍警，尤其與會的多國領袖將先飛抵日內瓦，再轉赴艾維安。