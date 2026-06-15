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判刑4年！挪威王儲繼子性侵、家暴罪成立 受害女庭上落淚

香港01／ 撰文：藺思含
挪威王儲繼子荷伊比（Marius Borg Hoiby）。美聯社
挪威王儲繼子荷伊比（Marius Borg Hoiby）。美聯社

挪威王儲繼子荷伊比（Marius Borg Hoiby）周一（15日）被奧斯陸法院裁定性侵家暴罪名成立，判監4年。荷伊比另外兩項性侵指控被駁回，但其他多項虐待及不當行為罪名成立。荷伊比至今否認性侵等嚴重控罪，料可提出上訴。

四宗性侵案指控中，涉事女子據指均處於昏睡或失去反抗能力的狀態，當中，2018年荷伊比在王儲官邸內對一名女子的性侵案及以及2024對另一名女子的性侵罪名被判成立。另有兩宗發生在2023及2024年發生的性侵案則獲判無罪。

荷伊比亦被裁定虐待網紅前女友Nora Haukland。法院裁定他須向四名受害女性支付共64萬挪威克朗（約211萬元新台幣）賠償。

長達7星期的審訊期間，荷伊比的毒癮、自行拍攝的性愛影片及逾800則訊息均被披露。宣判時，其中一名受害女性在庭上落淚，荷伊比則在監獄透過視像聽取判決。

挪威王儲妃早前承認曾聯絡已故美國性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）並為此致歉，今次事件預計將進一步打擊挪威王室形象。民調顯示，支持保留君主制的受訪者比例在今年2月審訊期間，曾跌至60%的歷史低位，至5月才微升至64%。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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文章授權轉載自《香港01》

挪威 性侵 王室 家暴

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