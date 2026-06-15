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前緬甸軍政府領導人敏昂萊 以總統身分抵中國大陸訪問

中央社／ 台北15日電
6月15日下午，應國家主席習近平邀請，緬甸總統敏昂萊抵達北京，開始對中國進行為期5天的國事訪問。新華社
6月15日下午，應國家主席習近平邀請，緬甸總統敏昂萊抵達北京，開始對中國進行為期5天的國事訪問。新華社

應中國國家主席習近平邀請，緬甸前軍政府領導人敏昂萊今天抵達北京，展開為期5天的訪問。這也是敏昂萊當選總統以來首次對中國進行國是訪問。

官方央視網、澎湃新聞等陸媒今天作了上述報導。作為緬甸武裝部隊總司令，敏昂萊（Min AungHlaing）於2021年推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府，引發了一場持續至今的內戰。在軍事政變奪權5年後，敏昂萊今年4月宣誓就任緬甸總統，以文職身分繼續執政。

敏昂萊6月3日剛結束對鄰國印度的5天訪問，這是他就任總統以來首次出訪，期間與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行了會談，會談重點為安全和貿易議題。

路透社引述分析人士表示，中國對緬甸有大量投資，敏昂萊長期以來也獲北京的支持，但敏昂萊選擇印度作為總統任內首次出訪目的地，部分原因是為了平衡中國的影響力。

據路透社，敏昂萊訪問中國期間除了將與習近平會談，也會與國務院總理李強以及全國人大常委會委員長趙樂際會面。

中國外交部稍早前表示，中國期待與緬甸藉由敏昂萊這次訪問，賡續傳統胞波（緬甸語，同胞兄弟）情誼，深化全面戰略合作，推動中緬命運共同體建設取得更多務實成果，更好造福兩國人民。

緬甸 敏昂萊 習近平 翁山蘇姬

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