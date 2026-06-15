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立陶宛紀念流放85周年 受害家屬籲台灣守自由

中央社／ 維爾紐斯15日專電
立陶宛14日舉行「悼念與希望日」紀念活動，悼念1941年首次大規模流放西伯利亞事件85週年，眾多流放受害者與家屬到場參與。圖為位於維爾紐斯的立陶宛政治犯和流亡者紀念碑。中央社
立陶宛14日舉行「悼念與希望日」紀念活動，悼念1941年首次大規模流放西伯利亞事件85週年，眾多流放受害者與家屬到場參與。圖為位於維爾紐斯的立陶宛政治犯和流亡者紀念碑。中央社

立陶宛14日舉行「悼念與希望日」紀念活動，悼念1941年首次大規模流放居民至西伯利亞事件85周年，眾多流放受害家屬到場參與。一名受害者家屬表示，被奴役的民族是很痛苦的，呼籲台灣人民珍惜並捍衛自由。

當天下午舉行的「記憶無法被流放」（MemoryCannot Be Deported）是「悼念與希望日」重點活動之一，透過24小時不間斷朗讀流放者姓名，緬懷蘇聯時期遭流放與鎮壓的受害者。記者在現場訪問多名長者，請他們分享蘇聯統治時期的經歷與個人故事。

現年70歲的歐奴特（Onute Vailioniene）表示，蘇聯當局當時首先鎖定教師、學生等知識階層，將其流放至西伯利亞，企圖摧毀立陶宛社會菁英，之後再將較富裕的農民家庭流放。

歐奴特說，她的父母為大型農戶，全家被送往西伯利亞托木斯克（Tomsk）地區的偏遠森林地帶。「那裡是針葉林區，在我們之前被流放的烏克蘭人幾乎無法生存。」她表示，流放初期許多人，特別是孩童，因飢餓喪命，她的一名兄長也因此餓死，另一名兄長則僥倖存活。

她說，家人被流放5年後才得以返回立陶宛，之後她與母親曾重返西伯利亞，將兄長遺體帶回。「他被埋在森林裡，旁邊都是立陶宛人，那裡成了一片立陶宛人的墓地。」她表示，正是勤奮與彼此扶持，讓部分流放者得以存活。

歐奴特向記者表示，被奴役是極為艱辛的經歷，因此呼籲台灣人民珍惜並捍衛自由。「我們曾在動盪與限制中生活了50年，一切都受到約束。我希望台灣人民能竭盡全力維護自由。」

高齡88歲的瓦次洛瓦斯（Vaclovas Juodpusis）則表示，他本人未曾被流放，但妻子在孩童時期曾被流放至俄羅斯伊爾庫次克（Irkutsk）地區長達10年。

他指出，妻子由於童年幾乎在俄羅斯度過，返回立陶宛後，她難以流利使用母語，教育歷程也受到影響，只能先完成俄語體系學業。

瓦次洛瓦斯說，妻子因護照註記發證地為伊爾庫次克，在蘇聯統治期間是被流放過的證明，因此一度無法申請進入大學就讀。為改變處境，他回憶當年設法在妻子的舊護照上進行改變，讓妻子得以更換證件並消除相關紀錄。之後妻子順利進入維爾紐斯大學就讀，完成法律學位，並取得博士資格。

然而，他表示，流放經歷仍對妻子健康造成長期影響，她最終正值壯年的54歲就辭世。

瓦次洛瓦斯說，他慶幸自己撐過那段艱難歲月，如今仍持續參與紀念活動，「我不希望任何人再被流放、被迫離開自己的家鄉。」

他也提及對台海局勢的關注，認為各方應和平共處，並希望台灣社會持續維持自由與發展，「有數千萬人在那裡生活與工作，具備高度創造力。我希望他們能維持發展，繼續在科學領域努力。」

丹果蕾（Danguole Valentaite）表示，她的父母在西伯利亞相識，並在流放期間生下她與妹妹。她說，雖然對在西伯利亞的生活沒有記憶，但認為「悼念與希望日」這類紀念活動十分重要，因此經常參與。

根據立陶宛「種族滅絕與抵抗研究中心」資料，在1940年至1941年蘇聯首次佔領期間，約有2萬3千名立陶宛居民遭流放、殺害或監禁。至1953年止，累計約13萬人被流放，另有約15萬6千人遭監禁。

立陶宛 蘇聯

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