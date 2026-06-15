俄軍狂轟烏克蘭！基輔世界遺產宗教建築陷火海 至少9人死亡

俄羅斯對烏克蘭多座主要城市發動空襲，使基輔歷史悠久的聖母安息主教座堂陷入火海，並造成至少9人死亡；另一方面，烏克蘭對莫斯科以南地區發動的攻擊也造成3人喪命。

烏克蘭空軍表示，俄軍共發射70枚飛彈和611架無人機，主要鎖定基輔為攻擊目標；烏克蘭防空部隊則成功擊落50枚飛彈及582架無人機。

這波攻擊發生之際，美國與伊朗達成協議的消息為中東戰爭帶來和平曙光，也凸顯持續逾4年的俄烏戰爭至今仍不見盡頭。

烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）今天表示，俄軍空襲東北部的哈爾科夫（Kharkiv）後，有5名救難人員在執行滅火任務時殉職。

克利孟科與哈爾科夫州長西涅古波夫（OlegSynegubov）說，另有至少9人受傷。

首都基輔則有4人喪生，名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的基輔洞窟修道院（KyivPechersk Lavra）園區也陷入火海。

在場的法新社記者說，10多輛消防車包圍修道院的聖母安息主教座堂（Dormition Cathedral），教堂一側出現一個巨大破洞，火舌則從屋頂竄出，消防人員從建築內部及高空作業平台持續灌救。

烏克蘭文化部表示，俄軍今年1月攻擊基輔洞窟修道院建築群，導致多棟建物受損。

基輔市軍事管理局局長特卡欽科（TymurTkachenko）譴責這是對修道院的「直接攻擊」。

法新社記者目擊，當防空系統在夜空中攔截飛彈、燃燒中的殘骸墜落市區時，居民紛紛奔向避難場所。

基輔北部地區約14萬名居民無電可用，另外還有至少25人受傷。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）首府第聶伯羅（Dnipro）也遭到攻擊，造成2人受傷。

蘇米州軍事行政首長格里哥洛夫（Oleg Grygorov）則表示，該州東北部地區有3人受傷，其中包括1名兒童。

另一方面，俄羅斯杜拉州（Tula）州長米利亞耶夫（Dmitry Milyaev）表示，烏克蘭無人機襲擊距離莫斯科約200公里的杜拉市，造成3人死亡、3人受傷。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）都在今天致電美國總統川普，討論俄烏戰爭問題。

澤倫斯基在社群平台X表示，雙方討論了「有助於立即實現和平的事項」；克里姆林宮則說，普亭與川普的通話聚焦於烏克蘭和平談判，以及美國與伊朗相關議題。

這場自2022年2月爆發的衝突，已演變為二戰結束以來歐洲規模最大的戰爭，造成數以千計平民及數十萬軍人喪命。