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立陶宛悼念流放85周年 國會議長：自由非與生俱來

中央社／ 維爾紐斯15日專電
立陶宛14日舉行「悼念與希望日」紀念活動。立陶宛國會議長歐勒卡斯表示，守護國家自由是每一代人的責任。圖為歐勒卡斯在「記憶無法被流放」上，朗讀流放受害者名單。中央社
立陶宛14日舉行「悼念與希望日」紀念活動。立陶宛國會議長歐勒卡斯表示，守護國家自由是每一代人的責任。圖為歐勒卡斯在「記憶無法被流放」上，朗讀流放受害者名單。中央社

立陶宛14日舉行「悼念與希望日」紀念活動，悼念1941年立陶宛人首次遭大規模流放西伯利亞事件85周年，並回顧自1940年遭蘇聯佔領以來滿86年。立陶宛國會議長歐勒卡斯表示，守護國家自由是每一代人的責任。

根據立陶宛「種族滅絕與抵抗研究中心」資料，在1940年至1941年蘇聯首次佔領期間，約有2萬3000名立陶宛居民遭流放、殺害或監禁。至1953年止，累計約13萬人被流放，另有約15萬6千人遭監禁。

「悼念與希望日」當天，立陶宛各地舉辦紀念活動與展覽，緬懷民族歷史創傷與抵抗精神，並向蘇聯時期遭流放與鎮壓的受害者致意。

歐勒卡斯（Juozas Olekas）的父母與祖父母曾遭蘇聯當局強制流放至勞改營，他本人於1955年出生於西伯利亞流放地。

歐勒卡斯在國會的紀念活動上發表演說表示：「自由不是與生俱來的。每一代人都必須守護它、捍衛它，並將它傳承下去。這是流放者、政治犯，以及那些在最艱難環境中仍未屈服的人教給我們的最重要的一課。」

他指出，6月14日在立陶宛歷史上象徵家庭被拆散、人生被摧毀的日子，人們被迫離開家園，流放至未知之地。他強調，這一天不僅是紀念歷史事件，更是追憶每一位受害者的生命故事。

立陶宛14日中午在國會旁的獨立廣場舉行默哀與升旗儀式，總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）、總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）及多名政府官員與國會議員出席。

隨後，民眾在軍儀隊與各城市代表隊伍帶領下，遊行至「佔領與自由鬥爭博物館」旁紀念地點，參加「記憶無法被流放」（Memory Cannot Be Deported）公民行動。

這項由立陶宛青年組織理事會（LiJOT）發起的活動，每年6月14日舉行，透過朗讀流放者與政治犯的姓名與經歷，保存歷史記憶並緬懷受害者。

活動以不間斷朗讀名單為核心，持續24小時，直到書中最後一位受害者的命運被讀出為止。瑙塞達、魯吉尼涅與歐勒卡斯也參與朗讀流放者姓名。

立陶宛青年組織理事會主馬希（Umberto Masi）表示，他們希望透過朗讀名單緬懷流放受害者，並吸引年輕人參與活動，讓不同世代的人們有機會相聚，分享彼此的歷史故事。

立陶宛於1940年遭蘇聯佔領並併入蘇聯體系，1941年納粹德國入侵蘇聯後短暫脫離控制，但在1944年再度被蘇聯占領，直至1990年宣布恢復獨立。蘇聯統治期間，大規模流放、逮捕與鎮壓行動持續進行，對立陶宛社會造成深遠影響。

蘇聯 立陶宛 國會

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