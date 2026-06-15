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卡關半年終解套…日英義GCAP戰機將邁入正式設計 力拚2035年部署

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導
圖為2025年日本防衛安全裝備國際展（DSEI Japan）上，「全球空中作戰計畫」戰鬥機的概念模型展出。路透
圖為2025年日本防衛安全裝備國際展（DSEI Japan）上，「全球空中作戰計畫」戰鬥機的概念模型展出。路透

日本首相高市早苗今天開始接連與英國、義大利領袖會談，盼加速推動三國聯合開發下一代戰機的計畫。先前因英國財政問題而延宕的研發進度已迎來曙光，預計將進入設計階段。

「日本經濟新聞」報導，日、英、義正共同推動「全球空中作戰計畫」（GCAP）下一代戰機聯合開發案，目標2035年進行部署。在正式進入設計階段、擺脫停滯陰霾之際，加拿大等其他志同道合的國家也對這項計畫展現興趣。

由三菱重工等企業組成的「日本航空機產業振興株式會社」（JAIEC）攜手英國航太系統公司（BAE）、義大利李奧納多集團（Leonardo）共同出資設立Edgewing公司。

這間公司原訂去年底要和「全球空中作戰計畫國際政府組織」（GIGO）簽約，但受限英國國防投資計畫延誤，直到今年4月才完成簽約，且簽署的並非數年期的長約，而是截至今年6月底的暫定性合約。

由於戰機研發費用龐大，多國聯合計畫已成時下戰鬥機開發主流，不僅能集結各國頂尖技術，還能共同分攤成本，設計上也將保留靈活性，方便各國日後能更輕易融入各自想使用的技術。

日本過去不論是F-2或其他戰鬥機均與美國共同開發，本次則是與英、義攜手，符合日本擴大與美國以外的志同道合國家合作、拓展外交與防衛網絡的政策方針。

不過，就在日英首相會談前，英國政府昨天宣布本月底前將簽署正式合約；英國首相施凱爾（KeirStarmer）昨天也在會談中表達「深切的承諾」。

外界預估，這次簽署的將是為期1年以上的長期合約，雙方也達成共識，將新設由日本防衛裝備廳及英國國防部次長級官員所組成的「防衛能力產業協議會」，用以推進防衛裝備的共同開發等工作。

高市早苗結束英國的會談後，15日將與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在羅馬舉行會談，預計雙方將再度確認持續推動「全球空中作戰計畫」的決心。

戰機 高市早苗 義大利

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