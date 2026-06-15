快訊

好市多賣Vlog神機全台缺貨！網見甜甜價：真的便宜要搶了

雨下不停！高雄市宣布桃源區今天下午停止上班上課

愛爾麗醫美診所偷拍風波 台南東區青年店「沒證據」首件獲不起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲重開亞洲有救了？專家：供應鏈「微血管已破」傷痕恐延至年底

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
無人機6月15日從阿曼拍攝的荷莫茲海峽。路透
無人機6月15日從阿曼拍攝的荷莫茲海峽。路透

美國與伊朗若能依臨時停火協議重開荷莫茲海峽，將為亞洲經濟帶來短期喘息。亞洲是中東以外承受這場長達數月戰爭經濟衝擊最重的地區，但專家警告，即使油輪恢復通行，通膨、供應鏈與能源短缺的後座力，仍可能延續到今年底或甚至更久。

紐約時報報導，過去3個半月，亞洲多國貨幣重貶，通膨升溫，供應鏈卡關也開始拖累工業生產。關鍵原因在於亞洲高度仰賴經由荷莫茲海峽運輸的能源與大宗商品。一般情況下，通過這條水道的石油與液化天然氣，超過五分之四最終都運往亞洲市場。

川普14日在社群平台表示，美伊達成的臨時停火協議將重開荷莫茲海峽，他也已授權「立即解除」美國對伊朗港口的海上封鎖。這份協議預定19日簽署。川普寫道：「世界各地的船隻，發動引擎吧。讓石油流動起來！」

若重開海峽的安排能夠維持，數百艘載滿石油、天然氣與燃料副產品的油輪將得以啟航，展開前往亞洲港口、長達約一個月的航程。這將立即緩解亞洲能源供應壓力，也帶動市場情緒回升。周一亞洲股市普遍上漲，日本與南韓主要股價指數都上揚約5%。

日本首相高市早苗在社群平台X表示，這項協議是「邁向解決問題的重要一步」，並說她希望荷莫茲海峽「自由且安全的航行確實獲得保障」。澳洲總理艾班尼斯與外長黃英賢也在聯合聲明中表示，歡迎協議納入重開海峽與恢復航行自由的措施，並指出恢復這條關鍵貿易走廊，對緩解能源價格與區域經濟壓力至關重要。

不過，能源顧問公司伍德麥肯錫（Wood Mackenzie）亞太區副主席恩古（Joshua Ngu）警告，海峽一旦重開，石油與部分天然氣供應確實會恢復，但過去3個多月累積的經濟破壞已沿著供應鏈往下蔓延，無法在短時間內解決。專家指出，航運恢復本身就需要時間，船隻通過海峽、抵達目的地再折返，可能耗時數月；若外界仍擔心伊朗再度攻擊，或保險不足導致船舶卻步，恢復時間還可能更長。

亞洲面臨的不只是石油價格上漲，而是實體供應短缺。巴基斯坦、越南、菲律賓等高度依賴中東能源的國家，若航道恢復安全，經濟前景將明顯改善；其中菲律賓已宣布全國能源緊急狀態，並下令強制減少用電。日本與南韓等較富裕經濟體雖靠戰略儲備與財政能力緩衝衝擊，但仍受到油價飆升、貨幣承壓與供應中斷影響。

其他供應鏈傷痕也不會立刻消失。伊朗、沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國與巴林合計供應全球逾三分之一尿素，這是最主要的氮肥形式；戰爭造成的肥料供應受阻，已影響東南亞5月至7月的播種旺季。亞洲開發銀行首席經濟學家朴之水（Albert Park）說，短期中斷尚可承受，但若拖進播種季，作物減產將引發嚴重糧食安全問題，真正衝擊可能要到今年稍晚才會浮現。

日本與南韓企業還面臨石腦油短缺。石腦油是原油提煉副產品，可用於保鮮膜與食品包裝等石化產品。氦氣與液化石油氣等商品供應受限，也已影響烹飪、醫療影像等領域。日本天然資源暨能源廳顧問境野春彥（Haruhiko Sakaino）說，即使中東貨運恢復，石腦油供應鏈回到正常恐怕至少需要一年；障礙從必須重新擴大生產的小企業就開始。他說：「這就像被破壞的微血管，需要很長時間才能恢復。」

荷莫茲 荷莫茲海峽 中東

延伸閱讀

荷莫茲海峽可望重開 但石油庫存逼近警戒線恐讓油價需數月才能正常

美伊停火協議內容有什麼？

船隻動起來了！受困波灣三個月的LNG船開往荷莫茲海峽 LNG價格大跌

美伊達成初步協議 將於瑞士簽署

相關新聞

荷莫茲重開亞洲有救了？專家：供應鏈「微血管已破」傷痕恐延至年底

美國與伊朗若能依臨時停火協議重開荷莫茲海峽，將為亞洲經濟帶來短期喘息。亞洲是中東以外承受這場長達數月戰爭經濟衝擊最重的地區，但專家警告，即使油輪恢復通行，通膨、供應鏈與能源短缺的後座力，仍可能延續到今年底或甚至更久。

美伊真正難關才開始！美國國會磨刀霍霍 「更大攔路虎」仍靜悄悄

美伊歷經兩個月斷斷續續的談判，終於在美東時間14日宣布達成協議，將結束戰爭並重啟荷莫茲海峽，待19日在日內瓦正式簽署協議後將展開60天核談判。彭博報導，現在真正困難的部分才要開始。

世足讓阿根廷父母驚喜 孩子放下手機改瘋球員貼紙交換

在阿根廷布宜諾斯艾利斯，孩子們的手指快速滑過一張張彩色圖像，眼睛緊盯畫面，像是被某種新流行吸住了目光。但他們手裡拿的不是手機、平板，也不是遊戲控制器，而是一疊疊靜止不動、低科技的紙本球員貼紙。

泰王送愛女最後一程！座車內老淚縱橫畫面引熱議 官方未證實

泰國帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha Narendira Debyavati）11日病逝，享年47歲。泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）13日與王后率領王室成員，護送公主遺體從朱拉隆功醫院移靈大皇宮。網路流傳，泰王在途中被拍到在座車內含淚，但相關畫面尚未經過官方核實。

還是老祖宗厲害？法酒莊抗極端氣候 種果樹遮陽擋霜害

面對熱浪、乾旱與極端氣候衝擊，法國葡萄農改採古法「葡萄林農法」，在葡萄藤間種植果樹與其他樹木，達成遮蔭、保濕效果，初步顯示能減輕高溫損害、穩定收成，成為法國葡萄酒產業因應氣候變遷的新趨勢。

G7法國登場 川普讓盟友峰會變壓力測試

七大工業國集團（G7）峰會15日至17日在法國東部日內瓦湖畔小鎮艾維安（Évian-les-Bains）舉行，美國總統川普15日抵達會場時，面對的將不只是一場例行領袖峰會，而是一場美國與盟友關係的壓力測試。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。