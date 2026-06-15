韓國頻傳選舉示威者搜身、施暴 首爾警方嚴正警告

韓國地方選舉選票不足事件，示威抗議已延續多日，不過首爾警察廳長朴正普今天針對日前有示威者搜查女子手球青少年國家代表隊物品一事時強調，相關事件將採取強力應對措施。

韓國3日舉行地方選舉發生選票不足事件，部分民眾持續聚集在奧林匹克公園等地示威，不過日前卻發生有女子手球青少年代表隊國手想進入場館拿器材，卻被民眾阻止、翻查個人物品等舉動。

根據韓聯社報導，首爾警察廳長朴正普今天在記者會上表示，由於示威者展現多人集體施壓的威力，適用的不是一般強迫罪、而是特殊強迫罪，最高可處10年以下有期徒刑。朴正普也強調，「如果有人沒多想就在旁邊附和違法行為，最後被認定為共犯，也可能因此身敗名裂。」

報導提及，首爾警察廳長罕見使用如此強硬措辭並提及刑事處罰可能性，外界認為是因警方判斷，部分蠶室示威者的違法行為已經越界。

首爾松坡警察署目前已查出3名積極參與搜查青少年代表隊物品的示威者，並已要求其中1人到案說明。目前包括搜查個人物品、毆打媒體記者、侮辱現場警察，以及示威者之間互相施暴等案件，共有15件正在調查中。

朴正普表示，毆打新聞工作者是絕對不能發生的事，參與侮辱行為的人也將很快被逮捕。另外，對於作為開票場所的手球競技場遭封鎖，導致大韓體育會之下的體育團體已連續10天無法進入辦公室，警方也預告將對示威者適用妨害業務罪。

朴正普強調，至今警方之所以採取暫時撤離的方式，是因擔心示威者與警方發生衝突，「但只要確認有妨害業務等違法行為，就一定會嚴正處理，並於事後依法究責。」

不過朴正普也提到，「基本上大家是認為自身參政權受到侵害的市民，自發聚集在表達意見的公共場所，和平表達意見屬於憲法保障的國民權利，因此警方也積極予以保障。」