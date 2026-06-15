G7峰會法國揭幕 美伊協議將成最大焦點

法國今天起將在艾維安巴恩（Evian-les-Bains）主辦七大工業國集團（G7）峰會，為期3天，焦點預計落在美國總統川普剛達成的美伊協議，以及荷莫茲海峽重開等後續效應。

法新社報導，法國主辦G7峰會，時值美國與伊朗達成結束戰爭的協議。東道主法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，G7領袖明天將討論此協議「預期結果」，包括重新且長期開放荷莫茲海峽（Hormuz Strait）。

世界各國領袖未來3天將齊聚溫泉度假勝地艾維安（Evian），馬克宏也希望藉峰會推動一份繁雜的議題，範圍涵蓋控制全球經濟失衡，加強數位領域管制，尤其是人工智慧（AI）部分。

法國希望擴大G7影響力，超越其現有成員加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國的範疇。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）明天將出席烏克蘭議題會議；埃及總統塞西（Abdel Fattahal-Sisi）在內的阿拉伯國家領袖，也將參與討論伊朗議題。

巴西、埃及、印度、肯亞及韓國領袖也將出席。

政治議題之外，人工智慧巨擘OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、Anthropic執行長阿莫戴（DarioAmodei），以及歐洲AI競爭者Mistral AI的門施（Arthur Mensch），17日亦將共同出席一場保護數位領域未成年人的活動。