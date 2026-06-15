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G7領袖峰會前夕 群眾湧向日內瓦抗議爆衝突

中央社／ 日內瓦14日綜合外電報導

數以千計抗議群眾今天在瑞士日內瓦聚集，以示反對即將在法國艾維安（Evian）舉行的七大工業國集團（G7）峰會。群眾向警察投擲石塊與鞭炮，警方回以催淚瓦斯及高壓水柱。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）明天將在湖畔溫泉小鎮艾維安迎接G7成員國領袖，包括英國、加拿大、德國、義大利、日本及美國，以及這次也受邀的巴西、印度等國領袖。

馬克宏為今年輪值主辦國領袖，目前已抵艾維安。

這次為期3天的G7峰會，是美國和以色列2月底對伊朗發動戰爭，導致中東局勢劇變、跨大西洋緊張升高以來，首梯重要國際會議之一。

大批民眾湧入日內瓦（Geneva），對明天即將舉行的G7峰會表達不滿。今晚在日內瓦多處地點，已有一些抗議群眾和警方爆發激烈衝突。

警方表示，參與抗議的人數約達兩萬人，其中大多數維持和平秩序。但約有600名自稱「黑色集團」（Black Bloc）的激進人士也來參與活動。

抗議群眾來自數十個不同團體，有的高舉標語，上面寫著「拒絕G7和所有帝國主義聯盟」、「終結G7」；而有部分激進人士向警察投擲石塊、瓶子和鞭炮，警方則動用催淚瓦斯和水砲將他們驅離。

城市日內瓦和小鎮艾維安同位於日內瓦湖畔，但分別在瑞士和法國境內，兩處相距約40公里；在抗議群眾聚集下，瑞士當局過去數週來一直高度戒備。

多數領袖將先抵達日內瓦機場，再轉赴艾維安。

G7本次議程將聚焦多項高度敏感議題，包括如何終止伊朗戰爭。雖美國總統川普（Donald Trump）目前聲稱美伊已達成協議，但情勢仍舊撲朔迷離。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也將出席峰會，已持續4年的俄烏戰爭再度成為焦點。

日內瓦 G7 伊朗

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