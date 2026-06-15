G7將開議 與中國關係糾纏不清

為期3天的七大工業國集團（G7）高峰會即將在法國艾維安巴恩（Evian-les-Bains）開幕，東道主法國總統馬克宏將專門安排時間讓各國領導人探討中國帶來的挑戰。中國官媒則宣稱G7本身問題叢生，自己生病，卻讓別人吃藥。

德國之聲（Deutsche Welle）報導，1975年開始運作的G7集團一直有一條不成文的原則：僅吸納民主國家參與。冷戰結束後，一度實現了民主化的俄羅斯也曾被吸納入這個工業國集團，但是隨著該國的民主倒退、2014年吞併烏克蘭的克里米亞半島，俄羅斯又被踢出了該組織。如今的中國儘管經濟成就斐然，但在民主、自由、透明方面的各項指標都遠遠落後於G7國家。

但沒有中國參與的G7峰會上，中國卻經常是主要議題。在6月15至17日的本屆G7峰會上，東道主法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）專門安排時間讓與會領導人商討如何實現對華貿易「再平衡」。越來越多的西方人擔心，中國汽車等先進產品的出口激增，可能會摧毀西方工業國的工業根基。

北京長期以來都將G7形容為冷戰遺留，批評該組織的排他性。但是，日前在答覆媒體問詢時，中國外交部卻對本次G7峰會表現出了相當審慎的姿態：「西方七國集團應成為團結與合作的催化劑，而非分裂與對抗的放大器」。

中國鷹派媒體環球時報則發表社評，指G7該從「領導者幻覺中醒醒」，又指G7國家普遍面臨經濟增長乏力、債務水準高企、產業競爭力下降、社會撕裂加劇、人口老齡化壓力增大等諸多困難。治療「G7病」需要一味猛藥。

該社評指出，在實力和凝聚力雙雙滑坡的當下，G7不僅不反躬自省，反而企圖讓別人吃藥。