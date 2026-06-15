快訊

匯款3天就刊登？學者揭高教「掠奪性期刊」論文交易

警職媽連控國小教師霸凌兒子、對她性暗示 刑事告不成再告民事

泰王送愛女最後一程！座車內老淚縱橫畫面引熱議 官方未證實

聽新聞
0:00 / 0:00

俄羅斯大規模空襲基輔釀13傷 洞窟修道院陷火海

中央社／ 基輔15日綜合外電報導

烏克蘭當局今天凌晨表示，俄羅斯對首都基輔發動大規模空襲，造成13人受傷，象徵烏克蘭精神與文化歷史的基輔洞窟修道院陷入火海，當局敦促居民前往避難。

法新社報導，基輔今天凌晨遭遇大規模飛彈攻擊，遭攔截的飛彈在夜空中爆炸，燃燒碎片墜落市區。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram說，空襲導致電力線路受損，約14萬基輔居民無電可用，此外還有多棟民宅與車輛遭無人機殘骸擊中，燃起熊熊火焰。

克里契科還說，在俄羅斯發動空襲後，基輔著名東正教建築群基輔洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）內的聖母安息主教座堂（Dormition Cathedral）遭烈焰吞噬。

克里契科在Telegram寫道：「基輔洞窟修道院園區內發生火災，聖母安息主教座堂的屋頂竄出火舌。」

烏克蘭空軍在Telegram表示，俄軍無人機持續從不同方向襲擊基輔。路透社記者指出，市區不斷傳出爆炸聲。

基輔市軍事管理局局長特卡欽科（TymurTkachenko）呼籲民眾留在避難所內，因為「針對首都的新一波攻擊仍在持續」。

在烏克蘭東北部的哈爾科夫（Kharkiv），州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）表示，一處地區遭飛彈擊中，2人重傷。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長甘扎（Oleksandr Ganzha）則說，首府第聶伯羅（Dnipro）有1人在攻擊中受傷。

烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）在社群平台X發文說：「這是對我國人民與文化遺產的殘酷攻擊，這就是俄羅斯東正教價值觀的真實面貌。」

鄰國波蘭表示，已緊急派遣戰機升空，並讓地面防空系統與雷達偵察系統進入戒備狀態。

在新一波攻擊發生前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，已和美國總統川普通話，討論如何結束這場持續超過4年的戰爭。

俄羅斯 基輔 烏克蘭

延伸閱讀

烏克蘭成功阻俄軍在戰場加速推進 但雙方加強遠程打擊更傷平民

烏軍加薪3成海外募兵抗俄 普亭恐被迫2次動員

澤倫斯基和普丁分別與川普通話 商討烏克蘭戰爭

美伊戰爭爆發以來 BBC分析衛星影像「伊朗逾50處軍事設施受損」

相關新聞

世足讓阿根廷父母驚喜 孩子放下手機改瘋球員貼紙交換

在阿根廷布宜諾斯艾利斯，孩子們的手指快速滑過一張張彩色圖像，眼睛緊盯畫面，像是被某種新流行吸住了目光。但他們手裡拿的不是手機、平板，也不是遊戲控制器，而是一疊疊靜止不動、低科技的紙本球員貼紙。

泰王送愛女最後一程！座車內老淚縱橫畫面引熱議 官方未證實

泰國帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha Narendira Debyavati）11日病逝，享年47歲。泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）13日與王后率領王室成員，護送公主遺體從朱拉隆功醫院移靈大皇宮。網路流傳，泰王在途中被拍到在座車內含淚，但相關畫面尚未經過官方核實。

還是老祖宗厲害？法酒莊抗極端氣候 種果樹遮陽擋霜害

面對熱浪、乾旱與極端氣候衝擊，法國葡萄農改採古法「葡萄林農法」，在葡萄藤間種植果樹與其他樹木，達成遮蔭、保濕效果，初步顯示能減輕高溫損害、穩定收成，成為法國葡萄酒產業因應氣候變遷的新趨勢。

G7法國登場 川普讓盟友峰會變壓力測試

七大工業國集團（G7）峰會15日至17日在法國東部日內瓦湖畔小鎮艾維安（Évian-les-Bains）舉行，美國總統川普15日抵達會場時，面對的將不只是一場例行領袖峰會，而是一場美國與盟友關係的壓力測試。

SpaceX風光上市 馬斯克太空AI帝國背後的隱形掌舵者

過去半年，馬斯克依然是鎂光燈焦點。他到白宮與川普共進晚餐，在與奧特曼（Sam Altman）的官司中出庭作證，還陪同川普前往中國出席重大外交峰會。

美伊和談14點備忘錄草案曝光！美承諾不干涉伊朗內政 砸3000億重建費

美伊15日宣布達成終戰協議，此前，伊朗半官方的梅爾通訊社13日引述伊朗消息人士曝光14點諒解備忘錄的草案內容。根據伊朗外交部發言人，這份文本仍有待伊朗相關機構審查與最終定稿，目前伊美雙方均未證實和公布具體文本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。