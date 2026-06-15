俄羅斯大規模空襲基輔釀13傷 洞窟修道院陷火海

烏克蘭當局今天凌晨表示，俄羅斯對首都基輔發動大規模空襲，造成13人受傷，象徵烏克蘭精神與文化歷史的基輔洞窟修道院陷入火海，當局敦促居民前往避難。

法新社報導，基輔今天凌晨遭遇大規模飛彈攻擊，遭攔截的飛彈在夜空中爆炸，燃燒碎片墜落市區。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram說，空襲導致電力線路受損，約14萬基輔居民無電可用，此外還有多棟民宅與車輛遭無人機殘骸擊中，燃起熊熊火焰。

克里契科還說，在俄羅斯發動空襲後，基輔著名東正教建築群基輔洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）內的聖母安息主教座堂（Dormition Cathedral）遭烈焰吞噬。

克里契科在Telegram寫道：「基輔洞窟修道院園區內發生火災，聖母安息主教座堂的屋頂竄出火舌。」

烏克蘭空軍在Telegram表示，俄軍無人機持續從不同方向襲擊基輔。路透社記者指出，市區不斷傳出爆炸聲。

基輔市軍事管理局局長特卡欽科（TymurTkachenko）呼籲民眾留在避難所內，因為「針對首都的新一波攻擊仍在持續」。

在烏克蘭東北部的哈爾科夫（Kharkiv），州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）表示，一處地區遭飛彈擊中，2人重傷。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長甘扎（Oleksandr Ganzha）則說，首府第聶伯羅（Dnipro）有1人在攻擊中受傷。

烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）在社群平台X發文說：「這是對我國人民與文化遺產的殘酷攻擊，這就是俄羅斯東正教價值觀的真實面貌。」

鄰國波蘭表示，已緊急派遣戰機升空，並讓地面防空系統與雷達偵察系統進入戒備狀態。

在新一波攻擊發生前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，已和美國總統川普通話，討論如何結束這場持續超過4年的戰爭。