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瑞士公投否決人口上限提案 維護經濟穩定和歐盟關係

中央社／ 蘇黎世14日綜合外電報導

瑞士選民今天否決將人口上限設為1000萬的公民投票提案，把經濟穩定和與歐洲聯盟關係置於對移民潮加重公共服務負擔、推高租金的疑慮之上。

路透社報導，右翼瑞士人民黨（Swiss People'sParty）主導的這項提案要求瑞士人口於2050年前不得超過1000萬，一旦超過並且持續兩年，瑞士應終止與歐盟的人員自由流動協議。

這項全國性公投初步統計顯示，近55%瑞士選民反對該提案，45%支持。

美聯社報導，走民粹路線的瑞士人民黨煽動並助長反移民情緒多年，尤其針對來自毗鄰的歐盟勞工湧入。

由於這項提案可能危及瑞士與歐盟間藉由促進經濟成長、文化聯繫和跨境旅行等各項協議建立的深厚關係，部分人士稱之為「瑞士版脫歐（SwissBrexit）」。瑞士並非歐盟27個成員國之一，但被其中4國幾乎全面環繞。

瑞士政府呼籲選民否決這項上限提案。司法部長揚斯（Beat Jans）對結果表示歡迎，同時承諾政府會進一步研議如何因應民眾對於住房和移民問題的關切。

揚斯在與總統帕姆蘭（Guy Parmelin）一同出席記者會時表示：「今天的決定，選民釋出穩定、開放和可靠的信號。」

民調機構GFS Bern的畢瑞（Urs Bieri）分析，上限提案未能通過的原因在於儘管瑞士社會普遍關切人口增長，但更多人憂心相關作法會損害對歐盟關係，增加招聘、尋找諸如護理人員等勞動力的難度。

瑞士人口目前已達910萬，增長速度遠比鄰近的歐盟國家快。外籍人士約占總人口28%，官方預測瑞士人口將於2040年代初達到1000萬。

企業界對公投結果表示歡迎。他們先前警告，人口上限將限制企業取得外籍人力、傷害經濟，也會惡化與布魯塞爾的關係。

瑞士商業遊說組織Economiesuisse呼籲，瑞士應善用這項公投結果帶來的動能，盡速批准2024年底與布魯塞爾達成、旨在深化雙邊經濟關係的協議。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）表示，布魯塞爾與伯恩將繼續攜手合作，造福兩地民眾與企業。

歐盟 公投 瑞士

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