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日內瓦反G7遊行 群眾火燒特斯拉砸毀聯合國機構窗戶
抗議民眾今天在瑞士日內瓦縱火焚燒一輛特斯拉汽車、砸毀一處聯合國機構的窗戶，宣洩對即將在法國邊境舉行的七大工業國集團（G7）高峰會的不滿。警方發射催淚瓦斯作出回應。
路透社報導，約2萬人參與這場原本平和的遊行。抗議人士後來開始以停放現場的特斯拉（Tesla）汽車和聯合國辦公室等他們認為的資本主義和多邊主義象徵為目標。
目擊者表示，示威者從地上撬起磚塊向警方投擲，催淚瓦斯瀰漫烈日之下的日內瓦市中心街道上，小孩因刺鼻空氣而哭喊。
G7峰會迭遭抗爭多年，許多群眾藉此抨擊資本主義、全球化、氣候變遷和貧富不均。
示威者表示，他們抗議G7作為政治和經濟權力過度集中的象徵。美國總統川普顧問的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）上週成為全球首位身價上兆美元富豪。
抗議人士索基（Pippa Saugy）說：「對我而言，這就是有錢人的聚會，再次凸顯富者更富，窮人遭到遺棄。」
G7峰會15日至17日在日內瓦湖（Lake Geneva）畔的艾維安巴恩（Evian-les-Bains）舉行，法國、英國、加拿大、德國、義大利、日本、美國和歐洲聯盟領袖都將與會。
擔心暴力事件重演，日內瓦市區商家早已將門窗用木板封住，街頭則部署數以百計鎮暴警察。
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