聽新聞
0:00 / 0:00

澤倫斯基和普丁分別與川普通話 商討烏克蘭戰爭

中央社／ 基輔／莫斯科14日綜合外電報導

烏克蘭總統府指出，總統澤倫斯基今天和美國總統川普通話，雙方討論戰爭、和平及外交事務，強調在川普80歲生日當天進行了「具實質意義的」對話。

克里姆林宮也表示，俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）今天致電川普，討論烏克蘭戰爭、伊朗局勢，以及美國特使即將訪俄等議題。

法新社報導，烏克蘭戰爭早已進入第5年，美國主導的停火談判因伊朗戰爭而遭到延宕，而俄羅斯戰場推進顯露出後繼無力跡象。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）顧問利特溫（Dmytro Lytvyn）向記者表示：「這是一場相當具有實質內容的對談，從生日祝賀到外交和戰爭／和平議題都有討論。」他表示這通電話進行30到35分鐘。

曾宣稱上任一天內就能終結這場戰爭的川普敦促雙方努力促成衝突落幕。他也一再要求烏克蘭對2022年2月發動侵略的俄羅斯讓步。

不願意具名的政府高層官員表示，川普16日將在法國與澤倫斯基出席七大工業國集團（G7）工作會議，但雙邊會談尚未排入行程。

與此同時，普丁今天也與川普通話。克宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴記者：「對話聚焦於美國和伊朗正在擬定的諒解備忘錄上。川普表示協議即將達成。」

鄂夏柯夫還說，「雙方同意，目前密切參與伊朗事務的美國總統特別代表魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）將會很快訪問俄羅斯」。

川普去年在白宮與澤倫斯基會面期間嚴厲指責對方，氣氛緊張。川普並且邀請普丁去年8月在阿拉斯加（Alaska）舉行高峰會，招致外界批評。

烏克蘭 澤倫斯基 川普

延伸閱讀

美伊戰爭近尾聲? 川普將會G7領袖 商討荷莫茲掃雷

川普G7峰會將談荷莫茲掃雷 商討伊朗戰爭終戰

芬蘭總統史塔布：歐洲應主動接觸俄羅斯

川普「飛彈外交」碰壁！邊炸伊朗邊談判 前官員：看不到實質成果

相關新聞

川普赴G7峰會 將和中東領袖會談

七大工業國集團（Ｇ７）峰會自十五至十七日在法國東部濱利曼湖（又稱日內瓦湖）的小鎮艾維安舉行。十四日過八十歲大壽的美國總統川普當晚離開白宮搭空軍一號前往。

AI繁榮背後的危機／AI紅利集中 加劇K型社會

南韓半導體產業的繁榮與企業獎金正加劇勞工薪資差距，不僅讓高收入人口薪資飆升32.5%，南韓去年受薪階級收入的兩極化更創下歷史新高。

伊朗從神權走向軍政府 更強硬更敢冒進

紐約時報十三日分析，美以二月底對伊朗開戰，原想推翻伊朗政權與根除核威脅，但三個多月來這兩大目標都尚未達成，反催生「伊朗3.0」。如今伊朗政權不再以神權為主，更像由伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）主導的軍事政權；這批新領導高層更敢冒進、也更能承受壓力，可能更堅持推進核計畫。

逕自宣布 川普：美伊協議將簽署

美國總統川普十三日在自創社媒真實社群發文指稱，美伊協議預定十四日簽署，且荷莫茲海峽在簽後會立即對所有人開放。十四日也是雙子座的川普八十歲大壽。

伊朗革命衛隊司令 對美談判強硬派

華爾街日報十三日引述知情人士報導，在美伊接近達成協議前夕，代表伊朗對美談判強硬派的關鍵人物浮上檯面，即伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）新任司令瓦希迪。

AI繁榮背後的危機／促科技財回流社會 三策略論戰

AI蓬勃發展之餘卻也引爆全球財富分配焦慮。諾貝爾經濟學獎得主史迪格里茲（Joseph E. Stiglitz）3年前即示警：「缺乏約束的資本主義與創新，未必能提升整體社會福祉」。他的話雖不是針對AI，但同樣適用。而當AI開始取代白領，台灣政府未來還能跟誰收稅？AI對台灣勞動所得與稅收結構有哪些潛在風險？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。