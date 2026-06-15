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智庫：中國對澳洲直接打擊威脅日增 來自東風-27及南海築島

中央社／ 雪梨14日綜合外電報導

澳洲智庫羅伊研究院今天發布報告警告，中國已有能力對澳洲進行直接飛彈打擊，且隨著北京不斷增備遠程極音速武器及在南海築島，相關威脅正持續升高。

法新社報導，羅伊研究院（Lowy Institute）在報告中說，儘管澳洲目前面臨的主要中國風險，是其有能力切斷海底通訊電纜、發動網路攻擊及阻斷海上貿易，但「直接打擊的威脅確實存在，且威脅程度愈來愈大」。

報告指出，這類威脅主要來自中國從艦艇和潛艦發射飛彈，以及可從中國本土發射到澳洲大陸的新型中程彈道飛彈東風-27。

美國軍方去年12月表示，東風-27的射程有5000到8000公里。

羅伊研究院表示，東風-27可能成為搭載常規彈頭的洲際彈道飛彈，而隨著其服役數量不斷增加，未來10年中國對澳洲的打擊能力將增強。

報告還說，中國若在南海打造的人工島上部署中程彈道飛彈東風-26，射程也可達到澳洲北部。

此外，中國若部署長程的載人或無人轟炸機，或是在靠近澳洲的太平洋島嶼上部署轟炸機或飛彈，對澳洲的威脅將「大幅升高」。

羅伊研究院國際安全計畫主任羅傑文（SamRoggeveen）對法新社表示：「我認為解放軍的成長是蘇聯解體後澳洲安全面臨的最重要事件，澳洲有迫切需要對此進行在更多認知下的討論。」

南海 澳洲 彈道飛彈

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