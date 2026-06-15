快訊

川普：美國與伊朗已達成和平協議 荷莫茲海峽完全開放

人口紅利消失…少子化與高齡化雙重困境 15年後陷財政黑洞

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞士人口上限公投 未通過

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

瑞士民眾14日針對是否要設定人口上限在1,000萬人進行公投，出口民調與政府公布的初步結果顯示，過半選民否決。

這場公投被認為有如英國脫歐投票，否決可讓瑞士避免因人員自由流動等問題，與歐盟產生衝突。

瑞士聯邦政府的初步結果顯示，52.9%選民對設定人口上限案，投下否決票，出口民調則顯示，55%的瑞士選民否決。這項公投的全國投票率超過57%，反映多數選民重視經濟穩定、以及該國與歐盟的關係，更勝對移民的憂慮，包括讓公共服務不堪負荷、推升房租、助長犯罪等。

不過，支持這項提案的選民依然可觀，顯示民眾日益贊成限制歐洲境內移民。瑞士人口已達910萬人，增速遠高於歐盟。當地人口近28%為外籍人士，官方預測人口將在2040年代初期觸及1,000萬人大關。

這場公投類似2016年的英國脫歐，讓商界如坐針氈，擔心若公投通過，瑞士與主要貿易夥伴歐盟間的勞工自由流動，可能因此告終。右翼的瑞士人民黨（SVP）提案，要求全國人口在2050年前不得超過1000萬人，要是一到兩年後達到這個門檻，瑞士應該廢止與歐盟的人員自由流動協議。

公投 瑞士 歐盟

延伸閱讀

瑞士公投擬設1000萬人口上限 初步推估未獲多數支持

瑞士公投擬設1000萬人口上限 經濟與歐盟關係受關注

極右政黨擋移民…「人口上限1千萬」瑞士6月14日公投

周陽山／總統變總理 保國政壇如旋轉門

相關新聞

美伊達成停戰協議 川普說荷莫茲海峽周五重開 國際油價應聲大跌

美國和伊朗表示，雙方已達成重新開放荷莫茲海峽的暫行協議，終止這場造成數千人死亡的戰爭，也為後續60天商談伊朗核計畫前途鋪路。美國總統川普表示，美伊簽署協議後，荷莫茲海峽將於周五重新開放。

本周開盤前 五件國際事不可不知

美國和伊朗表示，雙方已達成重新開放荷莫茲海峽的協議，為後續商談伊朗核子計畫鋪路，也可望終結這場造成數千人死亡、擾亂全球經濟的戰爭。國際油價早盤應聲下跌。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

川普核心支持者不滿經濟 共和黨期中選舉有危機

《聯合報數位版》攜手《紐約時報》，即日起每周一至周五，由資深編譯一早為讀者精選三篇今日紐時頭條新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：藍領白人不滿意川普政府經濟表現 頭條二：伊朗協議看似接近 美面對更強硬的德黑蘭 頭條三：甘迺迪中心深夜拆下川普名字

川普赴G7峰會 將和中東領袖會談

七大工業國集團（Ｇ７）峰會自十五至十七日在法國東部濱利曼湖（又稱日內瓦湖）的小鎮艾維安舉行。十四日過八十歲大壽的美國總統川普當晚離開白宮搭空軍一號前往。

AI繁榮背後的危機／AI紅利集中 加劇K型社會

南韓半導體產業的繁榮與企業獎金正加劇勞工薪資差距，不僅讓高收入人口薪資飆升32.5%，南韓去年受薪階級收入的兩極化更創下歷史新高。

伊朗從神權走向軍政府 更強硬更敢冒進

紐約時報十三日分析，美以二月底對伊朗開戰，原想推翻伊朗政權與根除核威脅，但三個多月來這兩大目標都尚未達成，反催生「伊朗3.0」。如今伊朗政權不再以神權為主，更像由伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）主導的軍事政權；這批新領導高層更敢冒進、也更能承受壓力，可能更堅持推進核計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。