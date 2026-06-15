瑞士人口上限公投 未通過

瑞士民眾14日針對是否要設定人口上限在1,000萬人進行公投，出口民調與政府公布的初步結果顯示，過半選民否決。

這場公投被認為有如英國脫歐投票，否決可讓瑞士避免因人員自由流動等問題，與歐盟產生衝突。

瑞士聯邦政府的初步結果顯示，52.9%選民對設定人口上限案，投下否決票，出口民調則顯示，55%的瑞士選民否決。這項公投的全國投票率超過57%，反映多數選民重視經濟穩定、以及該國與歐盟的關係，更勝對移民的憂慮，包括讓公共服務不堪負荷、推升房租、助長犯罪等。

不過，支持這項提案的選民依然可觀，顯示民眾日益贊成限制歐洲境內移民。瑞士人口已達910萬人，增速遠高於歐盟。當地人口近28%為外籍人士，官方預測人口將在2040年代初期觸及1,000萬人大關。

這場公投類似2016年的英國脫歐，讓商界如坐針氈，擔心若公投通過，瑞士與主要貿易夥伴歐盟間的勞工自由流動，可能因此告終。右翼的瑞士人民黨（SVP）提案，要求全國人口在2050年前不得超過1000萬人，要是一到兩年後達到這個門檻，瑞士應該廢止與歐盟的人員自由流動協議。