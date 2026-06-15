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川普：美國與伊朗已達成和平協議 荷莫茲海峽完全開放

人口紅利消失…少子化與高齡化雙重困境 15年後陷財政黑洞

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G7峰會 川普聚焦中東「貿易」將與埃及、卡達、阿聯商討結束戰爭行動

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普將15日出席法國登場的G7峰會，預期將談論伊朗問題、美貿易逆差議題。（歐新社）
美國總統川普將15日出席法國登場的G7峰會，預期將談論伊朗問題、美貿易逆差議題。（歐新社）

美國總統川普將出席15日登場的七大工業國集團（G7）峰會，各界除了聚焦中東情勢與荷莫茲海峽的掃雷工作，川普可能再度提起他最愛談的美國貿易逆差議題，讓焦點重返貿易關稅。他和東道主法國總統馬克宏之間的互動，也引人注目。

本屆G7峰會將於15日至17日在法國艾維安（Evian）舉行。綜合美聯社、路透及彭博資訊的報導，川普將在G7峰會場邊，與埃及、卡達及阿拉伯聯合大公國等三國領袖會面，商討在協助結束與伊朗戰爭上的各項行動。同為G7成員的英國與法國都曾表示，有意在衝突暫停後協助荷莫茲海峽掃雷。

白宮官員也說，川普預料將聚焦經濟發展與安全、供應鏈韌性、人工智慧（AI）、精簡監管措施、能源供應，以及國際貿易。川普也將與烏克蘭總統澤倫斯基出席一場工作會議，雖未安排正式的雙邊會談，但兩人有可能在峰會場邊會面。

今年G7輪值主席國法國也希望討論全球失衡，包括美國龐大的經常帳逆差、及中國大陸的經帳順差，因為全球失衡愈來愈嚴重。國際貨幣基金（IMF）估算，去年世界各國的順差與逆差總和已達到全球國內生產毛額（GDP）的3.7%，高於2000年代初的1%-3%之間。

川普政府在對等關稅遭最高法院判決越權後，正利用其他替代關稅重建關稅高牆。白宮官員也說，預期不會和加拿大或印度達成貿易相關的突破。

另一個關注焦點為川普和馬克宏的互動，兩人將在G7峰會後在愛麗榭宮舉行晚宴。川普和馬克宏的關係時好時壞，川普雖常挖苦馬克宏的英文口音等問題，但知情人士透露，他也欣賞馬克宏無論在私下或公開場合，都始終如一地批評白宮的政策。

中東 川普 G7

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