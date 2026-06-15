G7面對中國的愛恨情仇

（德國之聲中文網）1975年，美國、日本、德國、法國、英國、意大利的領導人聚集在巴黎郊外的一座城堡，試圖提振陷入低迷的全球經濟。這場會議被認為是西方七國集團的開端（加拿大在一年後加入）。

當時的中國，經濟上處於赤貧狀態，政治也在不斷動蕩。外交上，毛澤東治下的中國同時被西方陣營和蘇東陣營敵對，正試圖通過第三世界國家獲得回旋空間。中國當時的國際貿易參與度極低，顯然不太可能受邀參加G7峰會。

半個多世紀後的今天，中國在全球事務中擁有舉足輕重的影響力，卻依然被排除在G7集團之外。人們不禁要問：一個排除了全球最大工業國的工業國集團，是否還有存在的意義？

“仿佛沒有巴西足球的世界杯”

如果僅以經濟成就為衡量標准，中國早就該成為G7的一員。1976年毛澤東去世、文化大革命結束，中國隨後開啟了改革開放進程。經歷了數十年的高速增長之後，如今中國的經濟體量僅次於美國。沒有中國參與的G7峰會，仿佛就是一場沒有巴西隊參加的足球世界杯。

長年關注G7相關議題的加拿大多倫多大學退休教授柯頓(John Kirton)對美聯社指出，中國已經從1975年的“人畜無害的熊貓”進化為“一條環球巨龍”，因此，“許多人自然會問：如果中國成為G7俱樂部的成員，G7和全球社會是否會變得更好？一個合理的答案是：‘是的！’”

僅限民主國家的G7

就在一年前，當被記者問及此事時，特朗普曾表示，考慮過將中國納入該俱樂部的可能性，並稱“這不失為一個好主意”。

然而，G7集團一直有一條不成文的原則：僅吸納民主國家參與。早在1975年的創始會議上，與會領導人就發表聲明稱，各國均有“開放、民主的社會，致力於維護個人自由與社會進步。”

冷戰結束後，一度實現了民主化的俄羅斯也曾被吸納入這個工業國集團；但是隨著該國的民主倒退、2014年吞並烏克蘭的克裡米亞半島，俄羅斯又被踢出了該組織。

如今的中國，盡管經濟成就斐然，但是在民主、自由、透明方面的各項指標都遠遠落後於G7國家。

中國威脅讓G7團結

但是，沒有中國參與的G7峰會上，中國卻時常是主要議題。2025年，中國的貿易順差創下歷史新高，將近1.2萬億美元，頻頻引發和G7各成員國的摩擦。中國還掌控著關鍵稀土材料的供應，不斷增強的科技實力與軍事實力也越發令G7國家感到不安。

在6月15-17日的本屆G7峰會上，東道主法國總統馬克龍專門安排了時間讓與會領導人商討如何實現對華貿易“再平衡”。越來越多的西方人擔心，中國汽車等先進產品的出口激增可能會摧毀西方工業國的工業根基。

瑞士日內瓦國際關系學院的政治學者杜邦(Cédric Dupont)表示，盡管特朗普與其他G7領導人近期的關系因伊朗戰爭及其他分歧而變得緊張，但中國問題或許能讓他們團結起來。“他們能在一個問題上達成共識：中國是個問題。”

北京無法無視G7

北京長期以來都將G7形容為冷戰遺留，批評該組織的排他性。但是，在答復美聯社問詢時，中國外交部卻對即將召開的本次G7峰會表現出了相當審慎的姿態：“西方七國集團應成為團結與合作的催化劑，而非分裂與對抗的放大器。”

中國全球化智庫(CCG)研究員、國際傳播總監王子辰在接受美聯社采訪時說：“北京對七國集團持警惕態度，因為它認為該集團在結構上與以美國為首的西方勢力保持一致，並且日益將其視為一個將中國視為‘挑戰’或‘威脅’的場合。”王子辰同時也指出，北京無法忽視這一集團，因為“G7仍然代表著一股極其強大的經濟、科技、軍事、金融力量。”

中國會否挑撥離間？

分析人士還指出，如果貿然接納中國，G7內部原有的凝聚力就會受損。這不僅僅是因為北京在政治體制、外交議題等多方面與西方國家有著巨大的分歧，也因為中國極有可能會在西方國家內部挑撥離間。

多倫多大學的柯頓就說：“讓中國加入無異於引入‘特洛伊木馬’。屆時，個別成員國可能會經不住誘惑，打破G7的內部一致性，以便在經貿、關鍵原材料、數字科技等相關方面從中國那裡獲取特殊利益。”

倫敦政經學院(LSE)的國際關系專家奧爾登(Chris Alden)也說，貿然接納中國“會讓該集團極難有效運作”。

G7集團之所以不敢貿然接納中國，也多少是因為俄羅斯的前車之鑑。1998年，俄羅斯加入該集團，G7擴容為G8。美國總統特朗普去年曾說，2014年克裡米亞被吞並後，集團踢出俄羅斯的舉動“是一個巨大的錯誤”。不過，柯頓認為，其他各成員國領導人依然確信，“絕不能再冒險讓一個並非完全民主的國家，成為這個完全民主的集團之正式成員。”

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】