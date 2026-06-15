川普赴G7峰會 將和中東領袖會談

七大工業國集團（G7）峰會自十五至十七日在法國東部濱利曼湖（又稱日內瓦湖）的小鎮艾維安舉行。十四日過八十歲大壽的美國總統川普當晚離開白宮搭空軍一號前往。

一位美國高官十三日對美聯社說，川普預定在這次峰會場邊和受邀與會的埃及、卡達及阿聯領袖會談，討論協助終戰的作為。南韓、印度及巴西也受邀與會。

路透十三日也引述美國高官報導，該峰會期間川普將和烏克蘭總統澤倫斯基出席一場工作會議；儘管尚未安排美烏領袖舉行雙邊會談，但兩人可能在場邊碰面；川普還打算和與會領袖討論共同關切的議題，包含經濟成長發展、供應鏈韌性、非法移民及人工智慧（AI）；他將致力確保先進技術所需的關鍵礦物供應鏈安全。

此次也是去年十月就任的日本首相高市早苗首度出席G7峰會；而包括第一任期間，川普已是第五次。根據外媒報導，這次將沒有領袖宣言，也是連兩年領袖宣言「難產」，將採取各領域分別發表聯合聲明的方式，例如在確保稀土等關鍵礦物領域，選擇與會國較易達成共識的領域。

另外，數千名群眾十四日走上瑞士日內瓦街頭，反對這場峰會。距艾維安僅約四十公里的日內瓦氣氛緊張，當局擔憂二○○三年反G7暴動重演。這場示威抗議由六十多個社團、工會和左翼團體組成的「反G7聯盟」發起，譴責G7成員國象徵的「法西斯主義和帝國主義」。