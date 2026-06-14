快訊

公益商圈康是美大片招牌疑大雨腐爛 掉落砸車女乘客受驚

震驚業界！晶采董事長蘇漢傑辭世 將緊急召開董事會推選

瑞士調停俄烏擬邀普丁 國際刑事法院：逮捕不得豁免

中央社／ 日內瓦14日專電

瑞士外交部多次表態願意成為俄烏和平談判的平台，儘管國際刑事法院（ICC）對俄羅斯總統普丁發出逮捕令，也將給予豁免權；然而ICC近日明確表示，單純以和平談判為理由，不足以讓締約國豁免逮捕義務，除非會議由聯合國召開，在特定情況下，逮捕令才有暫時中止的空間。

瑞士外長凱西斯（Ignazio Cassis）多次表示，只要有助促成俄烏停火與對話，瑞士隨時準備主辦會談。但由於位於海牙的國際刑事法院以涉及戰爭罪對普丁發布逮捕令，而瑞士是「羅馬規約」締約國，依法若普丁入境，瑞士必須將其逮捕並引渡。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）約一年前也曾提議安排普丁與烏克蘭總統澤倫斯基在日內瓦會面，支持瑞士舉辦俄烏兩國領袖和平會談。但瑞士的中立與斡旋角色，如今面臨國際刑事法院的法律限制。

瑞士廣播電視台（SRF）12日報導，瑞士曾向國際刑事法院就逮捕令請求法令解釋，若普丁是為和平談判而入境，逮捕令是否可能暫停執行。雖然瑞士官方對此拒絕證實，國際刑事法院公開文件也將申請國身分塗黑，但瑞士廣播電視台調查指出，正是瑞士提出詢問。

報導指出，海牙9日已給出明確答覆，負責案件的預審庭法官認為，單純以和平談判為理由，不足以讓締約國豁免逮捕義務。即使目的是結束戰爭，瑞士原則上仍不得允許普丁不受限制入境。

法院僅保留一項例外，若和平會議由聯合國主導召開，則在特定情況下，逮捕令或許存在暫時中止的法律空間。

瑞士巴塞爾大學研究機構Swisspeace主任戈切爾（Laurent Goetschel）在報導中表示，海牙裁決將直接壓縮瑞士的外交空間，使瑞士難以成為俄烏和平峰會的主辦國，也凸顯和平與司法之間的兩難：國際社會既希望終結戰爭，也希望追究涉嫌戰爭罪者的責任。

戈切爾更明白指出，如果交戰方在談判前就擔心遭到逮捕，普丁參與談判的誘因自然會降低。從國際刑事司法角度來看，海牙的決定有其邏輯；但若以促進和平為目標，未必為上策。

戈切爾仍主張瑞士應持續參與調停，談判往往先由低階代表展開，而非國家元首。若最終確實需要最高領導人參與，瑞士也可考慮尋求聯合國背書，按國際刑事法院所暗示的法律彈性空間來處理。

戈切爾同時提醒，即便在聯合國框架下，瑞士如何在和平斡旋與國際法義務之間取得平衡，恐怕仍難以找到毫無爭議的解方。

瑞士 俄羅斯 聯合國

延伸閱讀

瑞士公投擬設1000萬人口上限 經濟與歐盟關係受關注

極右政黨擋移民…「人口上限1千萬」瑞士6月14日公投

世足賽／第94分鐘對方烏龍球踢平強權瑞士 卡達主帥：意義重大

匈牙利阻礙解除…烏克蘭入歐盟邁大步 6月15日重啟談判

相關新聞

泰國大皇宮開放悼念長公主 民眾黑衣湧入簽弔唁冊

泰國大皇宮今天起開放民眾悼念已故長公主帕差拉吉蒂雅帕，上午已有上百名民眾聚集在大皇宮外，他們身穿黑衣進入大皇宮簽署弔唁冊...

戰爭變積分遊戲！烏無人機軍團 殺敵數換「商城武器」

烏克蘭推出首創的「ePoints無人機獎勵系統」，將戰場真實電玩化！無人機操控員透過錄影證明獵殺俄軍以獲取操控員點數，並在線上市集兌換更多裝備。這項不對稱作戰不僅大幅消耗俄軍，也讓無人機旅成為穩住前線的關鍵，徹底顛覆現代軍事規則。

生日禮物？ 川普：美伊14日簽協議 荷莫茲海峽一簽就通

美國總統川普13日在自創社媒真實社群發文指稱，美伊協議預定14日簽署，且荷莫茲海峽在簽後會立即對人人開放。14日也是雙子座的川普80歲大壽。

韓擬申請加入CPTPP 日支持

日本共同社十二日引述日、韓外交消息人士報導，南韓（簡稱韓）將申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）。南韓六月下旬將為此召集相關閣員開會。

美伊和談 內唐亞胡被排除在外

美國新聞網站Axios十二日報導，以色列總理內唐亞胡原寄望美以聯手對伊朗開戰，可促成政權更迭，但美國總統川普卻告知，美伊預計幾天內簽署協議。在以色列預計十月舉行國會大選下，內唐亞胡挨批僅被動接受川普所提的和談條件，令以色列淪為美國「附庸」。

這不是我喜歡的數字 川普80大壽「不快樂」

「今日美國報」十二日報導，六月十四日是美國總統生日，在即將迎來八十歲大壽的前夕，他坦言其實「不喜歡這個數字」、這次生日他也「並不開心」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。