瑞士調停俄烏擬邀普丁 國際刑事法院：逮捕不得豁免

瑞士外交部多次表態願意成為俄烏和平談判的平台，儘管國際刑事法院（ICC）對俄羅斯總統普丁發出逮捕令，也將給予豁免權；然而ICC近日明確表示，單純以和平談判為理由，不足以讓締約國豁免逮捕義務，除非會議由聯合國召開，在特定情況下，逮捕令才有暫時中止的空間。

瑞士外長凱西斯（Ignazio Cassis）多次表示，只要有助促成俄烏停火與對話，瑞士隨時準備主辦會談。但由於位於海牙的國際刑事法院以涉及戰爭罪對普丁發布逮捕令，而瑞士是「羅馬規約」締約國，依法若普丁入境，瑞士必須將其逮捕並引渡。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）約一年前也曾提議安排普丁與烏克蘭總統澤倫斯基在日內瓦會面，支持瑞士舉辦俄烏兩國領袖和平會談。但瑞士的中立與斡旋角色，如今面臨國際刑事法院的法律限制。

瑞士廣播電視台（SRF）12日報導，瑞士曾向國際刑事法院就逮捕令請求法令解釋，若普丁是為和平談判而入境，逮捕令是否可能暫停執行。雖然瑞士官方對此拒絕證實，國際刑事法院公開文件也將申請國身分塗黑，但瑞士廣播電視台調查指出，正是瑞士提出詢問。

報導指出，海牙9日已給出明確答覆，負責案件的預審庭法官認為，單純以和平談判為理由，不足以讓締約國豁免逮捕義務。即使目的是結束戰爭，瑞士原則上仍不得允許普丁不受限制入境。

法院僅保留一項例外，若和平會議由聯合國主導召開，則在特定情況下，逮捕令或許存在暫時中止的法律空間。

瑞士巴塞爾大學研究機構Swisspeace主任戈切爾（Laurent Goetschel）在報導中表示，海牙裁決將直接壓縮瑞士的外交空間，使瑞士難以成為俄烏和平峰會的主辦國，也凸顯和平與司法之間的兩難：國際社會既希望終結戰爭，也希望追究涉嫌戰爭罪者的責任。

戈切爾更明白指出，如果交戰方在談判前就擔心遭到逮捕，普丁參與談判的誘因自然會降低。從國際刑事司法角度來看，海牙的決定有其邏輯；但若以促進和平為目標，未必為上策。

戈切爾仍主張瑞士應持續參與調停，談判往往先由低階代表展開，而非國家元首。若最終確實需要最高領導人參與，瑞士也可考慮尋求聯合國背書，按國際刑事法院所暗示的法律彈性空間來處理。

戈切爾同時提醒，即便在聯合國框架下，瑞士如何在和平斡旋與國際法義務之間取得平衡，恐怕仍難以找到毫無爭議的解方。