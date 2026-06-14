瑞士公投擬設1000萬人口上限 初步推估未獲多數支持
瑞士今天舉行公投，決定是否將常住人口限制在1000萬人以下，媒體初步推估，過半民眾傾向否決這項公投案，顯示選民在面臨移民問題之際，仍優先考量經濟穩定及與歐盟的關係。
路透社報導，瑞士廣播電視台（SRF）發布的公投結果初步推估顯示，約45%選民支持這項公投，但有55%反對。
這項公投案是右翼瑞士人民黨（SVP）提出，擬限制全國人口在2050年前不得超過1000萬人，若連續兩年超標，瑞士應取消與歐盟的人員自由流動協議。
歐盟是瑞士的主要貿易夥伴，此次投票被比擬為2016年英國脫歐公投，企業界高度緊張，憂心公投結果恐導致瑞士與歐盟間的人員自由流動終止。
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