日英首相會談 聚焦中國經濟脅迫、加強安保合作

日本首相高市早苗今天在倫敦與英國首相施凱爾（Keir Starmer）進行會談。針對中國帶來的影響，雙方預計就關鍵礦物出口管制等經濟脅迫行為表達關切。

日本共同社報導，日英雙方預計發表一份共同聲明，載明以能源為核心的經濟安全保障領域合作。此外，雙方達成共識，加速推動包含義大利在內的次世代戰鬥機研發項目「全球戰鬥航空計劃」（GCAP）等防衛合作。

在會談中，雙方同意建立離岸風力發電合作框架，日本預計投入高達90億英鎊（約新台幣3818億元）投資。雙方並約定要強化包含次世代核能與核融合在內的能源開發。

另一方面，力爭實現尖端半導體國產化的日本Rapidus公司，已與英國半導體中心締結夥伴關係。預計雙方也將在人工智慧（AI）及量子等先進技術領域達成深化合作共識。

在防衛方面，雙方認為「歐洲-大西洋」與「印度-太平洋」的安全保障是密不可分的。

針對中東局勢，雙方預計將就確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）安全航行必要性達成一致見解。