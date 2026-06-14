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烏克蘭成功阻俄軍在戰場加速推進 但雙方加強遠程打擊更傷平民

中央社／ 華沙14日綜合外電報導

近幾個月來俄羅斯雖對烏克蘭各地市鎮加緊轟炸，但其在戰場上的攻勢正顯出減弱跡象，俄國國防部發聲明宣告奪下烏克蘭村鎮的次數已不如以往頻繁，烏軍甚至在一些地區取得據點。

法新社報導，隨著俄羅斯全面侵略烏克蘭已4年多，華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Studyof War，ISW）本月發布報告指出，烏軍已「大致阻止」俄軍今年春夏之際的攻勢推進。

法新社分析戰爭研究所的資料後發現，4月和5月俄羅斯軍隊在烏克蘭丟掉的土地比拿下的多。儘管這些變化不足以改變戰局，但顯示俄軍正面臨愈來愈大困難。

俄羅斯軍事專家赫蘭契辛（AlexanderKhramchikhin）告訴法新社，俄羅斯部隊目前推進速度極為緩慢，儘管俄軍規模和裝備皆優於烏軍，但在無人機投入戰場下，前線雙方已產生1塊「死區」（dead zone）；除非烏軍資源「耗盡」，否則俄軍推進速度難以預期加快。

俄羅斯選擇不在前線沿線發動大規模推進，而是將軍力集中在奪取烏克蘭重要據點、位於頓內茨克州（Donetsk）的前工業城康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）。

烏克蘭軍隊則長期面臨徵兵困難，也不再有足夠資源來發動大規模攻勢。

烏克蘭分析家畢利斯科夫（Mykola Bielieskov）告訴法新社，基輔目前主要目標是將俄羅斯逼到必須坐上談判桌，「可以斷言的是，對我方來說情勢已停止惡化」。

俄烏在戰場皆面臨僵局下，雙方都已強化遠程打擊。俄羅斯矢言對烏克蘭發動「系統性」攻擊，並發射了數量屢創新高的無人機和飛彈。

分析家則指出，烏克蘭也幾乎每週打擊俄國石油業，並加強在俄軍占領區用無人機攻擊其補給道路。

然而，隨著俄烏戰爭如今打擊範圍遠超出戰場，受苦的是平民。聯合國（UN）8日便通報，目前戰事是這場戰爭開打以來最致命時刻。

烏克蘭 俄軍 俄羅斯

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