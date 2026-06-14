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羅馬尼亞內閣改組卡關 總統提名新總理人選繼續拚
羅馬尼亞中間派總統達恩今天提名自由黨成員韋什泰亞出任總理。原本的總理候選人托馬克試圖組成技術官僚政府，但未能獲得國會各黨派的支持，已經退出提名。
美聯社報導，今年5月，羅馬尼亞前自由派總理博洛揚（Ilie Bolojan）遭不信任投票罷黜，使得達恩（Nicusor Dan）得提名新總理。
路透社報導，達恩今天表示：「托馬克（EugenTomac）今天上午退出提名，因此我決定提名韋什泰亞（Adrian Vestea）出任總理。」
國會各黨派之前表示，寧可要一個在國會裡沒有固定多數的少數政府，也比技術官僚政府來得好。
52歲的韋什泰亞現任羅馬尼亞中部布拉索夫縣（Brasov）縣議會主席。他有10天時間組閣並通過國會的信任投票。
達恩正試圖解決當前的政治危機，這場危機不僅使政策推行停擺，還可能影響羅馬尼亞取得歐盟資金，導致羅馬尼亞列伊（lei）匯率跌至紀錄新低。
羅馬尼亞下屆國會選舉預計2028年舉行，該國不曾提前改選國會。分析家也說，目前極右翼反對黨在民調中大幅領先親歐盟政黨，提前改選的機率很小。
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