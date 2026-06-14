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義大利極右示威高喊遣返移民 退役將領成立新政黨
約3000名來自義大利各地的極右派民眾今天聚集在羅馬，要求將移民「遣返原籍國」；與此同時，1名退役將領也正式宣布成立新的極右翼政黨。
參與示威活動的1名女性告訴法新社，「如果移民願意接受我們的共存規則，他們就可以留下；否則就應該回到自己的國家」。
「尤其是那些犯罪、而且多次被當場逮捕的移民，更應該被遣返。」
新法西斯主義政黨「卡薩龐德黨」（CasaPound）發言人馬賽拉（Luca Marsella）表示，「我們要把非法移民趕出去，強制驅逐，因為他們根本就不該在這裡。」
「既然我們不談政治正確，所以就直說了。我們也希望將那些明顯沒有融入、沒有同化的合法移民送回原本的國家。」
就在示威地點數公尺外，歐洲議會（EuropeanParliament）議員、退役將軍瓦納奇（RobertoVannacci）也在舉行集會，正式宣布成立新的極右派政黨「國家未來黨」（Futuro Nazionale，FN）。
瓦納奇在記者會上表示，「就我來看，任何人都不應被允許入境義大利。」
他曾是副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）領導、主張反移民的「聯盟黨」（League）成員。
距離2027年國會大選不到1年，瓦納奇正以新政黨直接挑戰現任右翼政府基本盤，為總理梅洛尼（Giorgia Meloni）爭取連任增加變數。
近期民調顯示，國家未來黨的支持度約為4.5%，其中多數支持者來自聯盟黨。該黨日前宣布，已有4名國會議員轉投旗下，使其國會席次增至8席。
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