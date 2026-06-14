俄影子艦隊油輪企圖穿越英吉利海峽 遭英國部隊攔截

英國國防部表示，武裝部隊今天攔截一艘企圖穿越英吉利海峽（EnglishChannel）的俄羅斯影子艦隊油輪。

路透社報導，國防部在聲明中指出，皇家海軍陸戰隊突擊隊員以及國家打擊犯罪局（NCA）受過專業訓練的執法人員，登上這艘名為SMYRTOS的船隻。

聲明指出，調查期間，這艘船會被扣押在南部海岸附近進行監控。

聲明補充道，在英國領海內採取的執法行動是依據國內及國際法進行的。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，他下令發動這次攔截。

他在社群平台X發文寫道：「這次成功的行動再度打擊俄羅斯，同時提醒那些臂助（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）對烏克蘭作戰的人，我們不會讓他們瞞過去。」

俄羅斯據報建立了一支由所有權不透明的老舊油輪組成的艦隊，以規避歐盟、美國和七大工業國集團（G7）因俄國2022年全面侵略烏克蘭而施加的制裁。

根據專家說法及歐洲議會（European Parliament）簡報，影子艦隊會隱藏船隻所有權、確保管理船隻的公司設在俄羅斯境外、懸掛權宜船旗或甚至假旗。

此外，有人觀察到這些船隻會關掉船舶自動識別系統（AIS），在海上「隱形」以進行船對船的俄油轉運。

許多這類船舶已相當老舊，這意味著若遭扣押或因漏油事故被沒收，船東承受的損失也有限。