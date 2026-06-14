捷克外長：盼與中國關係正常化 但仍須保持警惕

捷克外交部長馬欽卡13日表示，政府希望與中國的關係正常化，達到如其他歐洲國家的水準，因為這對捷克企業的出口至關重要。不過，他認為對中國仍有必要保持警惕。

捷克外交部長馬欽卡（Petr Macinka）與捷克反對黨「市長與獨立人士黨」（STAN）領袖拉庫尚（VítRakušan）13日在捷克電視台Nova的節目中就捷克與中國、台灣的關係進行辯論。

馬欽卡表示，捷克與中國的關係是歐盟國家中最差的之一。「我們的目標是至少讓雙方關係稍微正常化一些。」

他指出，雖然政府並不打算追求與中國建立特別密切的關係，但為了替捷克企業創造出口機會，關係正常化是有必要的。

馬欽卡表示，相較於投資，開拓出口市場更為重要，而捷克企業出口到中國的產品遠多於出口到台灣。他認為，過去捷克國內政治情勢曾影響中國政權對捷克企業的態度，導致一些大型企業如斯柯達（Škoda）和派富集團（PPF Group）在中國市場面臨困難。

馬欽卡表示：「我們仍會對中國保持一定程度的警惕，這當然是適當的。」

捷克反對黨 「市長與獨立人士黨」（STAN）領袖拉庫尚（Vít Rakušan）則表示，與台灣維持良好關係是一項務實政策，因為台灣在捷克的投資長期而言超過中國。此外，即使上屆政府對台灣採取公開友善立場，捷克對中國的出口仍持續增長。

拉庫尚認為，中國政權構成風險，例如目前絕大多數網路攻擊並非來自俄羅斯，而是來自中國。他還提到近期一名中國公民被檢察官以間諜罪起訴的案件。

拉庫尚表示：「關係正常化其實應該由中國來實現。中國應該以正常國家的方式對待我們，而不是透過間諜活動把我們視為可以滲透和控制的對象。」

談及參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）近期訪問台灣，馬欽卡認為，最重要的是避免讓中國產生錯誤印象，以為捷克政府有意承認台灣獨立。

韋德齊於6月初率團訪問台灣，展開經貿、科技、文化、教育等領域的合作與交流。然而，捷克政府拒絕提供韋德齊訪台專機，引發反對派強烈批評。