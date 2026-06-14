快訊

永別家人黃大煒！黃珊珊慟曬私下合照 小宇、蕭敬騰不捨悼念

震驚業界！晶采董事長蘇漢傑辭世 將緊急召開董事會推選

聽新聞
0:00 / 0:00

捷克外長：盼與中國關係正常化 但仍須保持警惕

中央社／ 布拉格14日專電

捷克外交部長馬欽卡13日表示，政府希望與中國的關係正常化，達到如其他歐洲國家的水準，因為這對捷克企業的出口至關重要。不過，他認為對中國仍有必要保持警惕。

捷克外交部長馬欽卡（Petr Macinka）與捷克反對黨「市長與獨立人士黨」（STAN）領袖拉庫尚（VítRakušan）13日在捷克電視台Nova的節目中就捷克與中國、台灣的關係進行辯論。

馬欽卡表示，捷克與中國的關係是歐盟國家中最差的之一。「我們的目標是至少讓雙方關係稍微正常化一些。」

他指出，雖然政府並不打算追求與中國建立特別密切的關係，但為了替捷克企業創造出口機會，關係正常化是有必要的。

馬欽卡表示，相較於投資，開拓出口市場更為重要，而捷克企業出口到中國的產品遠多於出口到台灣。他認為，過去捷克國內政治情勢曾影響中國政權對捷克企業的態度，導致一些大型企業如斯柯達（Škoda）和派富集團（PPF Group）在中國市場面臨困難。

馬欽卡表示：「我們仍會對中國保持一定程度的警惕，這當然是適當的。」

捷克反對黨 「市長與獨立人士黨」（STAN）領袖拉庫尚（Vít Rakušan）則表示，與台灣維持良好關係是一項務實政策，因為台灣在捷克的投資長期而言超過中國。此外，即使上屆政府對台灣採取公開友善立場，捷克對中國的出口仍持續增長。

拉庫尚認為，中國政權構成風險，例如目前絕大多數網路攻擊並非來自俄羅斯，而是來自中國。他還提到近期一名中國公民被檢察官以間諜罪起訴的案件。

拉庫尚表示：「關係正常化其實應該由中國來實現。中國應該以正常國家的方式對待我們，而不是透過間諜活動把我們視為可以滲透和控制的對象。」

談及參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）近期訪問台灣，馬欽卡認為，最重要的是避免讓中國產生錯誤印象，以為捷克政府有意承認台灣獨立。

韋德齊於6月初率團訪問台灣，展開經貿、科技、文化、教育等領域的合作與交流。然而，捷克政府拒絕提供韋德齊訪台專機，引發反對派強烈批評。

歐盟 捷克 歐洲

延伸閱讀

赴歐洲民主聖地布拉格 盧秀燕訪捷克：感謝國際友人相挺中華民國

經濟日報社論／區域投資基金模式值得推廣

蒙古國總統晤王毅：台灣是中國領土不可分割的一部分

政治學者：中共以三戰手段威脅台灣 應強化防衛韌性

相關新聞

泰國大皇宮開放悼念長公主 民眾黑衣湧入簽弔唁冊

泰國大皇宮今天起開放民眾悼念已故長公主帕差拉吉蒂雅帕，上午已有上百名民眾聚集在大皇宮外，他們身穿黑衣進入大皇宮簽署弔唁冊...

戰爭變積分遊戲！烏無人機軍團 殺敵數換「商城武器」

烏克蘭推出首創的「ePoints無人機獎勵系統」，將戰場真實電玩化！無人機操控員透過錄影證明獵殺俄軍以獲取操控員點數，並在線上市集兌換更多裝備。這項不對稱作戰不僅大幅消耗俄軍，也讓無人機旅成為穩住前線的關鍵，徹底顛覆現代軍事規則。

生日禮物？ 川普：美伊14日簽協議 荷莫茲海峽一簽就通

美國總統川普13日在自創社媒真實社群發文指稱，美伊協議預定14日簽署，且荷莫茲海峽在簽後會立即對人人開放。14日也是雙子座的川普80歲大壽。

韓擬申請加入CPTPP 日支持

日本共同社十二日引述日、韓外交消息人士報導，南韓（簡稱韓）將申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）。南韓六月下旬將為此召集相關閣員開會。

這不是我喜歡的數字 川普80大壽「不快樂」

「今日美國報」十二日報導，六月十四日是美國總統生日，在即將迎來八十歲大壽的前夕，他坦言其實「不喜歡這個數字」、這次生日他也「並不開心」。

美伊和談 內唐亞胡被排除在外

美國新聞網站Axios十二日報導，以色列總理內唐亞胡原寄望美以聯手對伊朗開戰，可促成政權更迭，但美國總統川普卻告知，美伊預計幾天內簽署協議。在以色列預計十月舉行國會大選下，內唐亞胡挨批僅被動接受川普所提的和談條件，令以色列淪為美國「附庸」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。