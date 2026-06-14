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曼谷市長選舉倒數 查察陷爭議仍獲逾6成支持

中央社／ 曼谷14日專電

泰國曼谷市長選舉於28日登場，尋求連任的前市長查察近期捲入人事任命及採購爭議，但最新民調顯示，他仍以超過6成的支持度遙遙領先其他候選人，外界普遍看好他將成功連任。

泰叻報（Thairath）報導，曼谷宣律實大學（SuanDusit University）今天公布的民調顯示，無黨籍、獨立候選人查察（Chadchart Sittipunt）獲得60.08%支持率，大幅領先排名第2的人民黨（People's Party）候選人猜瓦（Chaiwat Satthaworawit），其支持率僅有13.17%。

另外，泰國國立發展管理學院（NIDA）日前公布的民調也指出，查察支持度達67.3%，遠高於其他競爭對手。

泰國曼谷市長選舉將於28日舉行。曼谷前市長查察（Chadchart Sittipunt）5月18日正式辭職，投入曼谷市長選舉，角逐連任。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，尋求連任的查察這次以「曼谷動起來」（Bangkok Works）為競選主軸，主打延續政策，包括改善人行道、自行車道、防洪工程、環境治理及擴大市立醫院服務量能等。

另外，查察表示，若成功連任，將推動曼谷都會管理法（BMA Act）修法，以提升曼谷市政府權限，使市府在交通、公共建設及城市治理方面擁有更大自主權。

擁有高人氣的查察2022年以過半的高得票率，贏得2014年政變以來首次曼谷市長選舉。

不過，查察日前遭指捲入人事任命及採購爭議。他被議員指控，有影響力人士透過非正式管道介入曼谷市政府高階官員的人事調動。

此外，查察領導的市府先前也因健身器材採購案受到批評。

查察近日受訪表示，歡迎外界調查，並說貪污是他「最厭惡的事情」，任何藉職務謀取私利的行為都不能接受。

分析指出，目前相關爭議對查察選情影響有限。各民調顯示，多數選民仍肯定查察過去4年的施政表現。

查察2月接受中央社專訪時指出，台北是理想城市典範，他說，台北和曼谷2座城市的文化、生活習慣及產業結構高度相似，台灣在數位治理與城市管理上的經驗值得借鏡。

泰國 曼谷 民調

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