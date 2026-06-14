日議員本田太郎服務處遭衝撞 駕駛疑似肇事逃逸

日本時間昨天晚間11時20分許，一輛轎車突然衝撞自民黨眾議員本田太郎位於舞鶴市引土町的服務處。當時在附近的員警目擊事發經過，正準備上前盤問時，肇事車輛隨即加速逃離現場。

日本放送協會（NHK）及「讀賣新聞」報導，當時正在現場附近處理其他案件的員警目擊了整個過程。當員警試圖上前盤問駕駛時，該車輛隨即倒車回到道路上，接著加速駛離現場。案發當時服務處內空無一人，未造成任何人員傷亡。

報導指出，議員本田太郎的服務處面臨一條單向各一線道的國道，涉案車輛當時直接跨越了分隔車道與人行道的路緣石後，撞進服務處。警方目前正以肇事逃逸罪嫌展開調查。

當時行駛在涉案車輛後方的一名駕駛接受NHK採訪，還原事發當時的驚險過程表示，「衝撞建築物的是一輛銀色的廂型車」。

目擊者透露：「那輛車原本一直都開得很直，但在距離服務處前大約20到30公尺處，車身突然開始嚴重晃動，接著就直接撞了進去。撞擊當下發出了『砰』、『匡啷』的巨響，聲音大到我還以為是發生大地震。」

對於撞擊後的狀況，目擊者補充道：「那台車前半段車身幾乎都撞進去了，但隨後就倒車退回馬路上，向北逃逸。那輛廂型車的車頭毀損相當嚴重，車內看起來只有駕駛一人，後車廂則似乎載滿了貨物。事發太過突然，真的嚇了我一大跳。」