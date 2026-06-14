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泰國大皇宮開放悼念長公主 民眾黑衣湧入簽弔唁冊

中央社／ 曼谷14日專電
泰國公主帕差拉吉蒂雅帕昏迷超過3年後，於11日晚間過世。（路透）
泰國公主帕差拉吉蒂雅帕昏迷超過3年後，於11日晚間過世。（路透）

泰國大皇宮今天起開放民眾悼念已故長公主帕差拉吉蒂雅帕，上午已有上百名民眾聚集在大皇宮外，他們身穿黑衣進入大皇宮簽署弔唁冊表示哀悼。當局表示，大皇宮與玉佛寺從13日至19日將暫停對遊客開放。

泰國王室公告，從今天起至16日，民眾可前往大皇宮內的沙哈泰沙瑪空殿（Sahathai Samakhom Hall），在公主御像前獻花致哀，現場也設有弔唁冊供簽名悼念，但內部禁止錄影拍照。

今天上午，曼谷大皇宮外聚集上百名身穿黑衣的民眾，他們在工作人員指引下，完成登記後，分批依序進入大皇宮悼念長公主。

泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕（Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati）11日辭世，享年47歲。她的遺體昨天送抵大皇宮。

前來悼念長公主的甘雅（Kanya），今早從曼谷北郊的暖武里府（Nonthaburi）來到大皇宮。

她雙眼泛淚說道：「我一直很愛戴長公主，從她還年輕的時候就一直關注她。得知消息後就非常難過。」她表示，自己一路看著長公主成長，因此得知開放民眾悼念後，便立刻趕來大皇宮。

泰國社福理事會理事納空（Nagorn Kraironnapoom）表示，長公主在泰國人民心中有特殊地位，也留下許多美好回憶。

他說：「她（長公主）的一生都在奉獻，始終為人民付出。泰國人民都記得她如何照顧人民、關心人民。」

與納空一同前來的蘇維查亞（Suwichaya Sakhon）則指出，長公主從不擺架子，「平易近人且熱愛泰國人民」。

泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕曾擔任檢察官，並代表泰國參與聯合國及國際事務工作，長期投入女性受刑人權益及公益工作，她的法律專業與公益形象深植人心。

一名手捧長公主照片的婦人則表示，至今仍很難相信長公主已經離開。

她說：「雖然她已經住院3年多，但我一直期待有一天她能夠康復，哪怕只是讓人民再見她一面也好。但當我得知消息時，真的受到很大的打擊，非常惋惜。」

大皇宮外從今早開始已搭起數個棚子，並擺放數百張塑膠椅，現場也提供免費食物及飲水供民眾取用，氣氛莊嚴肅穆，秩序井然。

泰國 曼谷

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