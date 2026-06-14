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海地高階國防官員太子港遭綁架 暴力情勢顯著升級
海地媒體今天報導，武裝分子在首都太子港（Port-au-Prince）綁架了一名政府與警方高階官員。這起事件是飽受黑幫暴力肆虐的海地近年來級別最高的綁架事件。
美聯社引述知情人士消息報導，海地國防部幕僚長兼國家警察總督察博伊亞（James Boyard）11日在布爾登（Bourdon）社區遭人擄走。
路透社指出，博伊亞被公認為頂尖的安全專家，由於黑幫已加強對首都的控制，他的被綁象徵著針對海地高階官員的攻擊行動顯著升級。
隨著犯罪集團擴張勢力，海地的綁架事件激增，削弱了政府權威，並使日益惡化的人道主義與安全危機雪上加霜。
海地官方目前尚未針對營救博伊亞的行動發表公開評論。
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