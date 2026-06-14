瑞士日內瓦反G7示威將登場 大批警力嚴陣以待

數以千計示威群眾今天走上瑞士日內瓦街頭，反對七大工業國集團（G7）峰會，當地警方嚴陣以待。峰會將於鄰近法國邊境的艾維安（Evian）舉行。

法新社報導，此次示威是由60多個社團、工會及左翼團體組成的「反G7聯盟」（No-G7 coalition）發起，旨在譴責「法西斯主義與帝國主義」。活動將在G7領袖3天年度會議的前夕舉行。

距離艾維安約40公里的日內瓦目前氣氛緊張。當局擔心2003年反G7示威暴動重演，當年抗議群眾在市區造成數百萬美元損失。

日內瓦仍對當年的暴力、搶劫和警民衝突記憶猶新。部分商店、超市、劇院與大學建築即使不在遊行路線上，也已加裝木板防護。

市內多項活動已因示威遊行而取消，主要醫院也搭起帳棚，以應對可能出現的大量傷患。

瑞士當局已同意示威民眾在日內瓦北側路線遊行，避開市中心及高級商業區，並出動大批警力與維安設備維持秩序。

此外，鑒於法國當局的規定，「反G7聯盟」已取消原訂在法國邊境城鎮安妮馬塞（Annemasse）舉行的示威活動。