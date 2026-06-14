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日經：評估格陵蘭稀土開採 日本代表團今夏訪問

中央社／ 東京14日綜合外電報導

日經新聞（Nikkei Shinbun）今天報導，日本正籌備今夏派遣代表團前往格陵蘭，評估當地稀土開採的可行性。

日經指出，訪團成員包括日本經濟產業省官員、貿易公司及日本金屬暨能源安全機構的代表，將與當地政府官員會談。

格陵蘭（Greenland）是丹麥的自治屬地，近來成為國際焦點。美國白宮今年1月表示，總統川普（Donald Trump）正考慮取得格陵蘭島，這一消息讓歐洲北約盟國提高警覺。有關磋商已轉向外交途徑。

格陵蘭之所以備受關注，主因地理位置具戰略意義，並且擁有豐富的稀土儲量。

中國目前掌控全球近70%的稀土產量。由於中國先前實施的出口限制，加上外交摩擦，日本正積極分散採購管道；歐洲聯盟（EU）去年底向日本拋出橄欖枝，盼能聯合開發格陵蘭的稀土。

日經 稀土 日本

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