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遊艇亂丟垃圾案外案 2名台灣通緝犯馬尼拉灣被捕

中央社／ 馬尼拉14日專電

菲律賓海岸防衛隊在馬尼拉灣發現一艘遊艇擱淺，艇上有人亂丟垃圾，於是聯合移民局探員登艇執法，逮捕4名台灣人，竟發現其中2人因詐騙及販毒在台灣遭通緝。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）最近發布聲明，3日在馬尼拉灣靠近巴賽城（Pasay）填海開發區一帶，發現有遊艇擱淺，後續監控發現船上有人疑似違法拋棄垃圾，於是登船檢查。

由於初步發現遊艇上有外籍人士，海岸防衛隊通報菲律賓移民局（BI）查驗身分，得知有4人曾在菲律賓移民局留下不良紀錄，已被列為「不受歡迎外國人」。

在台菲共同打擊跨境犯罪合作的框架下，中華民國駐菲代表處進一步查出4人當中，有2人因詐騙及販毒遭台灣司法機關通緝，並提醒菲方後續執法時注意人身安全。

菲律賓海岸防衛隊11日聯合移民局探員再次登艇，將4人帶回移民局進一步訊問。

駐菲代表處今天告訴中央社，12日曾派員前往探視及了解案情；4人向駐菲代表處供稱，他們有向菲律賓報關，只是尚未核准。

菲律賓移民局正在了解4人在菲律賓是否還涉及其他案件，如果沒有，將啟動遣送程序。此外，他們由於涉嫌違反海洋環境保護法規，也面臨菲律賓海岸防衛隊科處高額罰款。

遊艇 菲律賓 海岸防衛隊

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