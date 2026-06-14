北韓稱去核化已「不可逆終結」 批美韓核威懾合作

北韓今天表示，去核化議題已「無法逆轉地終結」，同時也譴責美國與南韓近期舉行的核威懾會談。

北韓中央通信社（KCNA）引述外交部發言人聲明報導，「美國及其附庸勢力針對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）的空洞言論，以及在對朝核威脅上的合作，絕不會動搖我國作為擁核國家的不可逆地位。」

聲明還稱，「去核化議題已經無法逆轉的畫下句點」

美韓官員上週在首爾召開「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group，NCG）會議，討論如何加強因應北韓持續擴張的武器計畫，並強化核威懾與戰備態勢。