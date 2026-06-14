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瑞士公投擬設1000萬人口上限 經濟與歐盟關係受關注

中央社／ 蘇黎世14日綜合外電報導

瑞士今天舉行公投，決定是否將常住人口限制在1000萬人以下。這場公投被比擬為英國脫歐投票，結果可能對瑞士經濟以及與歐盟之間的關係產生深遠影響。

路透社報導，受移民問題、公共服務及住房短缺壓力等因素推動，由右翼瑞士人民黨（SVP）提出這項修憲提案，要求全國人口在2050年前不得超過1000萬人。不過官方預測顯示，瑞士人口將在2040年代初期就達到此一門檻。

這種以法律直接規範人口規模的做法前所未有，與歐洲右翼政黨持續加強移民限制的趨勢並存，而這股趨勢源於民眾對生活成本上升、經濟成長疲弱與犯罪問題的不滿。

來自肯亞、現年58歲在蘇黎世擔任裁縫師並兼職報攤工作的古利亞（Helen Gulea）說：「如果人口超過1000萬，就會變得擁擠，所以應該限制移民。」她已透過郵寄方式投票支持這項人口上限提案。

投票結果預計將於當地時間中午左右（台灣時間下午6時）開始陸續公布。

若該提案通過，一旦人口達到1000萬，將觸發一項程序，可能迫使瑞士取消與歐盟的人員自由流動協議，而歐盟成員國正是瑞士大量勞動力的主要來源。

瑞士的高齡化人口已突破900萬，而民意調查顯示，公共輿論支持與反對之間勢均力敵。

本月出爐的最新民調顯示，輿論已轉向反對這項提案，而先前民調曾一度顯示該提案有望過關。

智庫「瑞士未來」（Avenir Suisse）移民專家萊西巴赫（Patrick Leisibach）表示，社會普遍擔憂人口過度擁擠正使公共基礎設施逼近極限。

他表示：「右派向來存在傳統的反移民選票，但如今就連許多左翼人士也感受到壓力。」

公投 歐盟 瑞士

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