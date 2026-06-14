北愛爾蘭極右派排外暴力 千人集會發聲反對種族主義

英國北愛爾蘭日前發生蘇丹籍男子涉持刀攻擊事件，引發極右派的反移民暴力，造成社會不安，今天有數千人在貝爾法斯特（Belfast）集會，以示反對此類暴力的種族主義。

一段持刀攻擊的影片8日晚間在社群媒體瘋傳，畫面可見一名男子在街頭將另一男子壓在地上，並連續刀刺攻擊，事件導致貝爾法斯特連續兩晚騷亂。

涉嫌持刀攻擊的蘇丹籍男子10日出庭，被控謀殺未遂。受害者奧吉爾維（Stephen Ogilvie）目前仍在醫院治療。

極右翼與反移民分子以此為理，連續兩晚發動排外騷亂，並有蒙面歹徒在貝爾法斯特及周邊地區縱火燒車和屋舍，並且封鎖道路，造成社會不安。

「團結對抗種族主義」 （Unite Against Racism）號召今天的集會，以示「共同對抗仇恨」；他們手持標語牌，上面寫著「貝爾法斯特反對種族主義」、「仇恨才是造成街頭不安的根源」。

貝爾法斯特市長唐諾利（Rois-Maire Donnelly）今天向集會群眾表示，不能讓少數人「散播恐懼與仇恨」，她並透露自己本週也曾收到死亡威脅。

她說：「你們正是我所代表的貝爾法斯特，大家個性堅忍、具有同理心、充滿包容力。我們的城市正因為多元化而更強大。」

63歲民眾杭特（Hilary Hunter）告訴法新社，她參加這場反種族主義抗議活動，是因為「對國內目前的狀況感到非常痛心」。

杭特說：「大家齊聚這裡，就是為了表達立場：那些製造動亂的人並不能代表我們所有人。」

法新社記者估計，約有3000人參加這場抗議行動。

移民議題在英國一直是高度敏感話題，也讓政治人物法拉吉（Nigel Farage）領導的強硬右派「英國改革黨」（Reform UK）崛起。