快訊

Live／布朗森第二節帶頭追分 尼克37：42落後馬刺5分

美以開戰養出「伊朗3.0」！紐時：比哈米尼更難搞 神權走向軍權硬實力

他戴智慧手錶「太怕熱」秒罷工 網推薦1品牌當替代品：真的耐操

聽新聞
0:00 / 0:00

北愛爾蘭極右派排外暴力 千人集會發聲反對種族主義

中央社／ 貝爾法斯特13日綜合外電報導

英國北愛爾蘭日前發生蘇丹籍男子涉持刀攻擊事件，引發極右派的反移民暴力，造成社會不安，今天有數千人在貝爾法斯特（Belfast）集會，以示反對此類暴力的種族主義。

一段持刀攻擊的影片8日晚間在社群媒體瘋傳，畫面可見一名男子在街頭將另一男子壓在地上，並連續刀刺攻擊，事件導致貝爾法斯特連續兩晚騷亂。

涉嫌持刀攻擊的蘇丹籍男子10日出庭，被控謀殺未遂。受害者奧吉爾維（Stephen Ogilvie）目前仍在醫院治療。

極右翼與反移民分子以此為理，連續兩晚發動排外騷亂，並有蒙面歹徒在貝爾法斯特及周邊地區縱火燒車和屋舍，並且封鎖道路，造成社會不安。

「團結對抗種族主義」 （Unite Against Racism）號召今天的集會，以示「共同對抗仇恨」；他們手持標語牌，上面寫著「貝爾法斯特反對種族主義」、「仇恨才是造成街頭不安的根源」。

貝爾法斯特市長唐諾利（Rois-Maire Donnelly）今天向集會群眾表示，不能讓少數人「散播恐懼與仇恨」，她並透露自己本週也曾收到死亡威脅。

她說：「你們正是我所代表的貝爾法斯特，大家個性堅忍、具有同理心、充滿包容力。我們的城市正因為多元化而更強大。」

63歲民眾杭特（Hilary Hunter）告訴法新社，她參加這場反種族主義抗議活動，是因為「對國內目前的狀況感到非常痛心」。

杭特說：「大家齊聚這裡，就是為了表達立場：那些製造動亂的人並不能代表我們所有人。」

法新社記者估計，約有3000人參加這場抗議行動。

移民議題在英國一直是高度敏感話題，也讓政治人物法拉吉（Nigel Farage）領導的強硬右派「英國改革黨」（Reform UK）崛起。

移民 英國

延伸閱讀

馬斯克轉貼北愛反移民暴力貼文 遭批擴散仇恨言論

墨西哥逾13萬人失蹤 家屬趁世界盃開幕呼籲國際重視

NBA／馬刺尼克球迷G4互嗆爆發衝突 17歲少年遭波及毆打昏迷

鋸牙、剪尾…重慶男虐狗 逾百人連夜抗議 促公安徹查

相關新聞

戰爭變積分遊戲！烏無人機軍團 殺敵數換「商城武器」

烏克蘭推出首創的「ePoints無人機獎勵系統」，將戰場真實電玩化！無人機操控員透過錄影證明獵殺俄軍以獲取操控員點數，並在線上市集兌換更多裝備。這項不對稱作戰不僅大幅消耗俄軍，也讓無人機旅成為穩住前線的關鍵，徹底顛覆現代軍事規則。

生日禮物？ 川普：美伊14日簽協議 荷莫茲海峽一簽就通

美國總統川普13日在自創社媒真實社群發文指稱，美伊協議預定14日簽署，且荷莫茲海峽在簽後會立即對人人開放。14日也是雙子座的川普80歲大壽。

韓擬申請加入CPTPP 日支持

日本共同社十二日引述日、韓外交消息人士報導，南韓（簡稱韓）將申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）。南韓六月下旬將為此召集相關閣員開會。

美伊和談 內唐亞胡被排除在外

美國新聞網站Axios十二日報導，以色列總理內唐亞胡原寄望美以聯手對伊朗開戰，可促成政權更迭，但美國總統川普卻告知，美伊預計幾天內簽署協議。在以色列預計十月舉行國會大選下，內唐亞胡挨批僅被動接受川普所提的和談條件，令以色列淪為美國「附庸」。

這不是我喜歡的數字 川普80大壽「不快樂」

「今日美國報」十二日報導，六月十四日是美國總統生日，在即將迎來八十歲大壽的前夕，他坦言其實「不喜歡這個數字」、這次生日他也「並不開心」。

巴基斯坦總理：美伊預計24小時內達成協議

擔任美伊談判調解方的巴基斯坦總理夏立夫十三日在社媒Ｘ寫道，「我們空前接近達成和平協議，很可能有望在接下來廿四小時內敲定，巴基斯坦正準備在該協議敲定後立刻舉行電子簽署儀式，並於下周（見報為本周）展開技術層級的會談」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。