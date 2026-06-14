葛來儀：中國海警干擾台灣海域商船 升級危險趨勢

北京對台灰色地帶侵擾加劇，中國公務船日前以日、菲談判為由侵擾台灣東部海域，聲稱擁有管轄權，要求航經商貨輪提供進出港等資訊，美學者葛來儀受訪表示，「這種升級是一項危險的趨勢」。

中國海警船近期頻繁在台灣、日本周邊海域出沒，包括中國公務船以日菲談判專屬經濟區（EEZ）當藉口，透過海警及海事船侵擾台灣東部海域，台灣海巡署全程併航監控。另外，中國海警船也在月初進入日本沖繩縣與那國島南方海域的EZZ，首次在該區域主張管轄權，直到8日都在周邊海域活動。

針對中國對台灰色地帶侵擾加劇，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）昨天以電子郵件回覆中央社記者提問表示，「毫無疑問，北京正對台灣及那些正加強和台灣關係的國家施加更大壓力」。

葛來儀指出，針對台灣的部分，近期例子包括中國海警在太平島周邊限制水域及東沙群島附近的行動。

海巡署先前指出，中國海警船「3501」5日闖入東沙限制水域；另有2艘中國公務船11日首次侵擾太平島禁止水域，為中國公務船首度闖入太平島禁止水域，歷時15分鐘，挑釁台灣主權，外交部呼籲國際社會共同反制中國違法行徑。

另外，葛來儀表示，「在一個特別令人擔憂的事件中」，中國海警甚至在台灣沿海干擾商業航運，聲稱擁有管轄權並要求船隻提供出發地和目的地資訊。「這種升級是一項危險的趨勢」。

海巡署指出，中國公務船侵擾台灣東部海域期間曾對3艘航經商貨輪假冒管轄權廣播詢問進出港等資訊，海巡艦艇立即嚴正回應「中國違反國際法，不必理會騷擾」。

此外，外媒報導，紐西蘭4名國會議員5月訪問台灣後，遭中國禁止他們進入中國大陸、香港及澳門，期限一年。葛來儀分析，隨著華府與北京近期針對「建設性戰略穩定」達成共識，中國可能將此視為進一步加大這類施壓手段的機會。